Böcek'ten cadde polemiğine açıklama: ‘Yazılı talep gelmedi’

Ceren ŞAHİN

BÜYÜKŞEHİR Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından caddelerin Antalya BŞB-Alanya Belediyesi-Karayolları üçgeninde paylaşılması, kentte mağduriyet yaratan bir idari yetki karmaşasını da beraberinde getirmişti. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Muhittin Böcek’in de Alanya’ya verdiği en dikkat çeken vaatlerden biri Antalya BŞB’ye ait caddelerin Alanya’ya tekrar devredilmesiydi. Seçimlerle birlikte gündeme gelen ve gündemden hiç düşmeyen konuya ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek son noktayı koydu. Başkan Böcek “Yazılı talep gelmedi. Yazılı talep önüme geldiğinde de yasa, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde taleplerini değerlendirerek gündeme alacak ve mecliste gereğini yapacağız” dedi. Alanya Belediyesi’nin caddeleri devralırken maddi yükümlülüklerinden imtina etmek istediği iddialarını da yanıtlayan Böcek “Tabii ki her şeyin bir bedeli var. Caddelerin maddi yükümlülükleri noktasında Alanya Belediyesi de gereken hesabı yapmıştır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘8 TEMMUZ’DA TALEBİMİZİ İLETTİK’

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, önceki gün yapmış olduğu açıklamada cadde devirlerine ilişkin Alanya Belediyesi’ni işaret ederek “Alanya Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin devretmek istemesine rağmen Alanya’daki büyük caddeleri almamak için ayak diriyor” demişti. Yeni Alanya’nın manşetine taşınan açıklamanın ardından ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan yanıt vererek, yazılı talepte bulunduklarını ve cevap beklediklerini açıkladı. Türkdoğan, açıklamasında yazılı başvurunun 8 Temmuz itibariyle yapıldığını belirterek “İyi Parti’nin ilçe başkanı, ‘Büyükşehir vermek istiyor ama Alanya Belediyesi cadde ve sokakları almakta ayak diretiyor’ demiş. Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek arasında yapılan görüşmeler neticesinde, Alanya Belediyesi tarafından Temmuz ayının 8’inde cadde ve sokakların devri için talepte bulunuldu” ifadelerini kullandı.

‘TALEP BENİM ÖNÜME GELMEDİ’

Konuya ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan Antalya BŞB Başkanı Muhittin Böcek, belirsizliklere son noktayı koydu ve “Yazılı talep bana ulaşmadı. Ulaştığı an gereken değerlendirmeleri yaparız” dedi. Böcek verdiği sözlerin arkasında olduğuna vurgu yaparak “Daha evvel sözel talepleri mevcuttu. Yazılı olarak talepleri henüz bana gelmedi. Ben sözel olarak talepte bulunduklarında da aynı şeyi söyledim. Değerlendirerek gereken her neyse yapacağımı belirttim. Yazılı talep önüme geldiğinde de yasa, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde taleplerini değerlendirerek gündeme alacak ve mecliste gereğini yapacağız. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bugüne dek ne söz verdiysem yasalar kapsamında her daim arkasında durdum. Antalya’mızın 19 ilçesine eşit bir şekilde, hiçbirini ötekileştirmeden çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.