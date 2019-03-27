Böcek: ‘Kalkınma yerelden başlayacak’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, güne Antalya Balıkçı Barınağı’nda balıkçı esnafını ziyaret ile başladı. Ardından Salı Grubu olarak da bilinen Sanayici ve İşadamları Grubu’nun konuğu oldu.

Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen ile birlikte sabah saat 04.00’te Balıkçı Barınağı’nda balıkçı mezatına katılan Muhittin Böcek, hemen sonrasında Salı Grubu’nun bu haftaki konuğu oldu. Başkan Böcek, belediye başkanı olduğu 20 yıllık süre içinde vicdanını rahatsız edecek hiçbir şeyin altına imza atmadığını belirtti.

‘HALKIN YAŞAM KALİTESİ YÜKSELECEK’

Başkan Böcek, "Tutamayacağım sözü asla vermedim. Gerçekleştirdiğimiz her projede önceliğimiz, halkımızın daha mutlu ve huzurlu olmasına, yaşam kalitesini artırmaya yönelikti” dedi. Antalya'da yaşayanların refah seviyelerinin artırılmasının temel hizmet anlayışı olacağını vurgulayan Muhittin Böcek, alışılagelmiş belediyecilik anlayışının kendi döneminde sona ereceğini söyledi. Antalya'nın planlı, kurallı ve kimlikli bir kent olması için A'dan Z'ye çalışmalar yaptıklarını anlatan Böcek, projeleri bunlara göre hazırladıklarını aktardı. Belediyelerin siyaset değil hizmet üretmesi gereken kurumlar olduğunu dile getiren Muhittin Böcek, "Bugüne kadar kimsenin ekmeği ile oynamadık, hep kazandırmaya çalıştık. Hiçbir belediye çalışanı siyasi görüşünden dolayı işten çıkarılmayacak. Çünkü biz birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte kazanacağız" dedi.

