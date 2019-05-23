Böcek, İstanbul'daki Antalyalılardan destek istedi

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için CHP Antalya, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu için çıkarma yaptı. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer ve Cavit Arı, İmamoğlu'nun dünkü seçim çalışmalarını başlattığı toplantısının ardından sahaya indi. Aydın Özer ve Çetin Osman Budak, sahada CHP'li aday için destek isteyecek. Cavit Arı da Sarıyer İlçe Seçim Sorumlusu olarak görev yapacak.

BÖCEK, KAĞITHANE'DE

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise dönem dönem Antalya'dan İstanbul'a giderek, bu kentte yaşayan Antalyalılardan İmamoğlu için destek isteyecek. İmamoğlu'nun dünkü toplantısının ardından İstanbul'da sahaya inen Böcek, Kağıthane ilçesinde CHP'li parti yöneticileriyle Antalyalıları evlerinde ziyaret etti. Kağıthane'de iftarını açan Böcek, ilçedeki Akseki, İbradı ve Cevizlileri evlerinde ziyaret etti. Böcek, ilçede esnaf ziyaretinde de bulundu.