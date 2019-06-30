Böcek'in tercihi Alanyalı avukat 

BAŞKAN Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük şirketinin hukuk müşavirliğini Alanyalı bir avukata verdi. Böcek, ANET (Antalya Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş) Hukuk Müşaviri olarak Alanyalı avukat Müge Gezginci'yi atadı. Gezginci ayrıca Antalya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Kurulu Üyesi ve CHP Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Başkan Böcek, daha önce de Alanyalı Pınar Vural'ı ANTEPE Yönetim Kurulu Üyesi olarak atamış, ardından Antalya BŞB ve Alanya belediyelerinin meclis üyesi Erkan Demirci'yi 'Başkanvekili' bırakmıştı.