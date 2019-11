Böcek: 'Hiçbir karar sessiz sedasız geçmeyecek'

ÖNERGELERLE birlikte 149 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde hiçbir kararın sessiz sedasız alınmayacağını belirterek, “20 yıldır belediye başkanlığım süresince meclis üyesi arkadaşlarım soruşturma geçirmedi. Sizler de rahat olun. Bu meclisten olabilecek şeyler, kent adına, kentli adına ne varsa onlar geçecektir” dedi.

Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada “Biz de hiçbir zaman hizmetin hasedi olmaz” dedi. Geçtiğimiz günlerde Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi ile büyük ödülü aldığını söyleyen Başkan Böcek, “Emeği geçen Antalya’ya çivi çakan, her dönemin belediye başkanlarına, devlete, hükümete her zaman teşekkür ederiz. Ödülü alırken yaptığım konuşmada da öncelikli olarak projeyi başlatan Sayın Türel Başkan’a, projeyi devam ettiren Akaydın Başkan’a da teşekkür ettim” diye konuştu.

Bu yıl 56’ıncısı gerçekleştirilen Antalya Altın Portakal Film Festivaliyle ilgili de açıklama yapan Başkan Böcek, festivalin daha önceki dönemlerde 1500-2000 kişiyle gerçekleştirildiğini, son 2 yıl ise Ulusal Yarışmanın kaldırıldığını hatırlattı. Göreve gelirken “Festivali özüne döndüreceğiz” sözü verdiğini söyleyen Başkan Böcek şöyle konuştu: “Festivali on binlerin üzerinde vatandaşımızla, sanatçılarımızla buluşturduk. A’dan Z’ye her şeyi dikkatlice davranarak yaptık. Bu konuda bizi yalnız bırakmayan hemşerilerime teşekkür ediyorum.”

Bilgi almak herkesin hakkı

Meclisin gündeminde yer alan Konuksever Mahallesi’ndeki ticari alanla ilgili Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşüldüğü maddede Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün talebi üzerine Başkan Böcek İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mehmet Hacıarifoğlu ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hüsamettin Elmas’ın meclisi bilgilendirmesini istedi. Mecliste görüşülen konularla ilgili bilgi almanın meclisin olduğu kadar canlı yayında toplantıyı izleyen Antalyalıların da hakkı olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, “Bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum bu mecliste sizlerin de desteğiyle hiçbir şey sessiz sedasız geçmeyecek. 20 yıldır belediye başkanlığım süresince meclis üyesi arkadaşlarım soruşturma geçirmedi. Çok rahat olun. İstediğiniz soruyu sorun çok rahat olun” dedi.