Böcek bugün sönmez için Alanya'ya geliyor

YEREL seçimlere 57 gün kala, CHP ile İyi Parti arasında kurulan Millet İttifakı’nın Alanya Adayı olan İyi Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez’in adaylığı bugün geniş katılımlı bir törenle açıklanıyor. CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’in yanı sıra CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ve İyi Parti İl Başkanı Ahmet Aydın da tören için bugün Alanya’ya geliyor. Cuma Pazarı’nın kuzeyinde, İyi Parti İlçe Teşkilatı binası önünde saat 14.00’de başlayacak aday tanıtım törenine CHP’li ve İyi Partililerin yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

ÇORBACI VE APAYDIN’NDAN DAVET

İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, tüm Alanyalıları programa davet etti. CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ile İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın da programın görkemli geçmesi için tüm Alanya halkını törene beklediklerini ifade ettiler. Özellikle Abdullah Sönmez’in 2004-2014 yılları arasında belediye başkanlığını yaptığı Konaklı Mahallesi başta olmak üzere Okurcalar, Avsallar, İncekum, Türkler, Payallar ve Güzelbağ’dan da geniş katılım sağlanacağı belirtildi. Programda vatandaşlara ve partililere çeşitli ikramların da yapılacağı ifade edilirken, Abdullah Sönmez’in adaylığının resmen açıklanacağı program, bugün saat 14.00’den itibaren Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’den de (dimtv.tv) naklen yayınlanacak.



Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019, 23:29