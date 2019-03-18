Böcek bugün Alanya’da

MİLLET İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, bugün saat 18.00’de Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda Alanya’daki inşaat ve emlak sektörünün sorunlarını konuşmak ve çözümlerini anlatmak üzere sektörün tüm temsilcileri ile bir araya geliyor. İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’ın da katılacağı toplantıda, seçim sonrası Alanya’yı rahatlatacak projelerin masaya yatırılması bekleniyor.

