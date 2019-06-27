‘Böcek Alanya’ya güven verdi’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olan Avukat Mehmet Can Karagöz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Alanya'da muhtarlar ve çeşitli sektörlerle önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu toplantıların özünde Muhittin Böcek'in ne kadar hazırlıklı olduğu görülmüş oldu. Popülizm yapmadan, tüm ihtiyaçları not etti ve planlamaya ilişkin düşüncelerini kısaca aktardı. Bu da, planlı, kurallı ve kimlikli bir kent için umutlarımızı arttırıyor” dedi. Karagöz, üzerinden yeterli bir vakit geçmiş olmasına rağmen Başkanlık Sistemi’nin Türkiye'ne ne ekonomik ne politik bir istikrar ve katkı sağlamadığını gördüklerini belirtti.

‘VATANDAŞI KUTUPLAŞTIRIYORLAR’

Karagöz, “Hatta ve hatta iki kutuplu bu sistem, son seçimde görüldüğü gibi yüzde 50+1'e ulaşmak için terörist başının mektubu gibi sonuçlara neden oluyor, vatandaşı kutuplaştırıp ayrıştırıyor. Başkanlık Sistemi’nin tehlikeleri bunun çok daha ötesinde. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışır ve halkımızın ihtiyacı olan sistem ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’dir” diye konuştu. İlk günden CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarının yetkilerinin azaltılmaya çalışıldığını savunan Karagöz, “Belediyeler Kanunu'na son madde olarak ‘Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 'CHP'li belediyelerin aleyhine olan uygulamanın yapılması' ilkesi uygulanır” metnini açıkça ekleyelim, mesele çözülsün” diyerek Ak Parti’nin uygulamalarını eleştirdi.