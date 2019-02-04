Böcek: ‘Alanya’nın gelirini paylaşacağız’

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez’in adaylık açıklaması için Alanya’ya gelen Böcek, Alanya'nın sorunlarına ilişkin kendisine daha çok yol ve ulaşım konusunun iletildiğini söyledi. Böcek, "Bunu kesinlikle çözeceğiz. Antalya ve Gazipaşa arası bir bütün olarak ulaşım sağlanmalı. Bunun örnekleri var. Alanya'daki ulaşım sorununu biliyoruz ama benim Alanya'ya başka sözlerim de var. İstihdam önemli bir konu ve bunun çözümü için de sözlerim var" dedi. Böcek, uzman ekiplerle hazırlanan 77 proje ile halkın karşısına çıkacağını, yerel yönetimin zaten yapması gerek işleri proje olarak açıklamayacağını belirtti. Böcek, "7'den 70'e herkes için proje ürettik. En çok da istihdamı artırmak için çalışma yapacağız" diye konuştu. Alanya’da Büyükşehir Belediyesi’ne geçen yolların gelirlerini Alanya ile paylaşma sözü ve veren Böcek, “Büyükşehir Yasası ile birlikte uygulamada zorluklar çıktı. Alanya'nın bu caddelerden gelen gelirini Alanya Belediyesi ile paylaşacağız. ASAT gelirini de paylaşacağız" diye konuştu.