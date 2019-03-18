Böcek Alanya’nın dinamikleriyle buluştu

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, yerel seçimlere 13 gün kala bir dizi temasta bulunmak üzere sabah saatlerinde Alanya’ya geldi. Böcek’in Alanya programına ittifakın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve partililer eşlik ettiler. Programına Çanakkale Şehitleri için organize edilen törene katılarak başlayan Böcek, sonrasında Konaklı ve Payallar Mahallesi’nde hal ve sanayi esnafıyla bir araya geldi. Muhittin Böcek, Alanya ziyareti kapsamında Alanya’da demokratik kitle örgütlerinin temsilcileriyle de bir araya geldi.

‘PLANLI KENTLER YARATACAĞIZ’

Muhittin Böcek, “Hepinizi şahsım ve Antalya’mız adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünde bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Bugün Alanya’da törene katılım sağladıktan sonra toptancı hallerine uğradık ve sonrasında sanayi esnafıyla bir araya geldik. Şimdi de buradayız. Öncelikli hedeflerimiz var. Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nin akademisyenleri, oda ve sektörlerin temsilcileriyle beraber seçim bildirgemizi hazırladık. Günümüzde ülke genelinde olduğu gibi insanların en temel sorunu ekonomi, işsizlik ve ulaşım. Alanya’da da durum farklı değil. ‘Önce insan’ diyerek planlı ve programlı kentler oluşturmak adına yola çıktık” dedi.

‘KURALLI VE KİMLİKLİ BİR KENT GELECEK’

Antalya’nın Türkiye’nin 5. büyük ili olduğunu söyleyen Böcek, “19 ilçemiz ve 913 mahallemiz var. Kurallı ve kimlikli kentlerimiz olsun istiyoruz. 12 gün sonra Allah’ın izni, sizlerin desteğiyle geleceğiz ve gerekeni yapacağız. Projelerimiz ranta değil halka dönük. Örneğin Gazipaşa’da mavi bayraklarınız elimizden alınmış. Çok üzüldüm. Menderes Türel geçtiğimiz günlerde ‘Antalya’da 32 arıtma var, 30’unu biz yaptık’ dedi. Yorgunluktan olduğunu düşünüyorum. Ben bu konuda bir düzeltme yapacağım. Projelerin sadece ikisini Büyükşehir Belediyesi yapmış, birini de geçtiğimiz günlerde ihale etmişlerdir. Bizim çalışmalarımızda Alanya çok önemli. Ayda en az 1 defa burada olacağım. Amacımız bütün vatandaşların derdine derman olmak. Biz insanlarımıza saygı duymak mecburiyetindeyiz. Oy veren vermeyen herkes için geliyoruz. Alanya’nın caddelerini Alanya’ya geri vereceğiz. ASAT’ın yetki ve görevlerini Alanya’ya yeniden teslim edeceğiz. Eksik olan, sıkıntılı olan her ne varsa ortak bir yol, bir çözüm bulacağız” ifadelerini kullandı.

DEMAŞ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Toplantının soru cevap bölümünde sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin genel talepleri arasında Alanya’nın kültürel alan ihtiyacı öne çıkarken, Alanya Belediye Meclisi’nde CHP’nin ret oylarına karşılık Ak Parti ve MHP’nin kabul oylarıyla geçen, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de 3 gün önce görüşülerek kabul edilen DEMAŞ kararı yeniden gündeme geldi. DEMAŞ için askı süresi boyunca itirazlarını sunacaklarını ifade eden Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediye Meclisi’nin CHP’li Meclis Üyesi Erkan Demirci, “DEMAŞ’ın bulunduğu alanda halka açık, Alanya’nın nefes alabileceği bir kültür alanı oluşturmak adına projelerimiz var” diye konuştu.

ALEVİLERDEN CEM EVİ TALEBİ

Toplantıya katılım sağlayan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin Cem Evi’ne ilişkin bir talebi oldu. Başkan Adayı Böcek, “Vatandaşlarımızın inançları doğrultusunda ibadetlerini yapabilecekleri alanlara her zaman önem verdik. Bir tereddüdünüz olmasın. Seçim sonrası bu konuda da bir çalışmamız olacak” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 15:26