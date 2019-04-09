İYİ Parti ilçe teşkilatı haftalık yönetim kurulu toplantısını bugün gerçekleştirdi. Süreci değerlendiren İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın açıklamasında "Seçim sürecini hep birlikte geride bıraktık. Seçim sonuçlarını idrak ederek daha iyi anladık. Alanya ölçeğinde üzgünüz lakin Antalya'da sevincimiz Muhittin Böcek'in kazanması oldu. Dün mazbata törenine de yine hep birlikte katılım sağladık. İnanıyoruz ki Muhittin Böcek Alanya'yı hak ettiği gibi yönetecek. Ortak akılla yönetilen Alanya'da halk kazanacak. Bizler de bundan sonra İyi Parti ilçe teşkilatı olarak sanki yarın seçim varmışcasına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni kurulan bir parti olarak örgütlenmeye, insanlarla buluşmaya, teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.