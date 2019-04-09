Böcek: Alanya'ya verdiğim sözlerin arkasındayım

RESMEN dün göreve başlayan Antalya BŞB Başkanı Muhittin Böcek, Yeni Alanya'nın sorularını yanıtladı. Böcek "Alanya ile ilgili seçim öncesinde ne söylediysem, hepsinin arkasındayım. Alanya'yı, STK'lar, esnaf, turizmci, hep birlikte yöneteceğiz. Alanya'ya gelip herkesi dinleyeceğim ve hızla çalışmaya başlayacağız" dedi.

SAHİLLER VE CADDELER

BÖCEK, Yeni Alanya'nın Büyükşehir Yasası ile birlikte Antalya BŞB'ye geçen caddeler ve sahilleri Alanya Belediyesi'ne devredeceği sözüne ilişkin sorusu üzerine "Bu konunun hukuki detaylarını inceledikten sonra masaya yatıracağız. Süreç netleşince açıklama yapacağım" dedi. Böcek, koordinatör bilmecesine ilişkin de ilk kez konuştu.

'ATAMA YAPMAYACAĞIM'

BÖCEK, Yeni Alanya'nın "Millet İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez'i BŞB Alanya Koordinatörü olarak atayacağınız konuşuluyor. Bu doğru mu?" şeklindeki sorusu üzerine de şu yanıtı verdi: Sönmez, çok kıymetli bir kardeşimiz. Sönmez'le birlikte olacağız ama 19 ilçenin hiçbirinde koordinatör ataması yapmayacağım.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 01:29