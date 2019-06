Böcek Alanya'daki plaj için son noktayı koydu

Ceren ŞAHİN

DÖNEMİN Antalya Büyükşehir Belediyesi (BŞB) Başkanı Menderes Türel’in temelini attığı ve 2017 Temmuz ayında hizmet veremeye başlayan Gazipaşa- Alanya arasındaki Aysultan Kadınlar Plajı, Alanya gündemine bomba gibi düştü.

‘AK PARTİ YAPAR, KİMİLERİ YIKAR’

Plaj polemiği, Antalya Büyükşehir ve Alanya Belediyesi’nin Ak Parti’li Meclis Üyesi Mehmet Ali Kiriş’in sosyal medya hesabı üzerinden “Ak Parti yapar. Kimileri yıkar” diyerek plajın kapatılacağına işaret etmesi üzerine başladı.

‘CHP’Lİ BELEDİYEYE TAHSİS YOK’

Paylaşıma ilk yanıt CHP’li Meclis Üyesi Erkan Demirci’den geldi. Demirci, plajın tahsis süresinin dolduğunu ve yeniden tahsis talebinde bulunulmasına rağmen, bakanlık kanadından herhangi bir dönüş yapılmadığını belirterek “Toplu ulaşım ihalelerini yapmış ve bakım çalışmalarına başlamıştık. Fakat buna rağmen, belediye CHP'ye geçtiği için tahsisin bugüne kadar yapılmadığını ve plajın o sebeple açılamadığını biliyor musunuz?” dedi.

‘SİYASİ DEĞİL TEKNİK SEBEPLERDEN’

CHP’li Demirci’nin ‘tahsis’ çıkışının üzerine Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’dan flaş bir açıklama geldi. Toklu, sürecin siyasi değil teknik sebeplerle sekteye uğradığına ve teslim edilen evraklarda eksiklik olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Alanya Aysultan Kadınlar Plajı’nın kapatılması ve halen kapalı olması konusunda sosyal medyada yer alan bilgiler üzerine kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini ve kalabalığını giderme adına bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Saygıdeğer Alanyalılar. Bilinmelidir ki, Alanya’ya ve Alanya halkına fayda sağlayacak her hizmette geçmişte olduğumuz gibi bugün de halkımızın hizmetkarıyız, emrindeyiz. Kamusal fayda, kamusal hizmet kim tarafından yapılırsa yapılsın, destek olmaktan başka bir davranış içerisine girmeyiz. Milyonlarca lira harcanarak halkımızın hizmetine sunulmuş, insanlara ekmek kapısı olmuş, siz kıymetli vatandaşlarımızın vergileri ile yapılmış değerli projeleri siyasi hırsı uğruna kurban edecek bir zihniyette olmadığımız ve olmayacağımız aşikardır. Bugün bu kıymetli hizmetin; analarımıza, bacılarımıza, eşlerimize hizmet etmesi için inşa edilen bu hizmetin faal olmaması özellikle Alanyalı bir vatandaş olarak orada da projeyi kentimize kazandırmış bir belediyenin siyasi temsilcisi olarak beni derinden üzmektedir. Burada Antalya Büyükşehir Belediyesi tahsis dosyasının hazırlanması ve sunulması konusunda üzerine düşen vazifeyi eksik icra etmiştir. CHP’li Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci yazmış olduğu açıklamalarının bazı noktalarında her ne kadar doğru ifadelerde bulunmuş olsa da, işin gerçek sebebi ve neticesi noktasında bilgilendirme yapmamıştır. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile bizzat yapmış olduğum görüşmeler neticesinde; söz konusu plajın tahsisi konusunda yapılan başvuruda gerek evrak olarak gerekse sunulması gereken evraklar olarak eksik hususların olduğu tarafıma bildirilmiştir. Bu eksik evraklar tamamlanmadan sürecin tamamlanmasını bırakın devam etmesi dahi mümkün değildir. Mesele Alanya ise, mesele Alanya halkına hizmetse her zaman vücudumuzu taşın altına koymaya hazırız. Siz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle dosyayı eksiksiz ve usule uygun hale getirin, bizlerin üzerine düşen veya yapmamız gereken bir işlem olursa her zaman hazırız. Yeter ki samimi ve doğru olalım. Kendi eksiklerimizin veya yetersizliklerimizin faturalarını başkalarına kesip kıymetli Alanya halkını yanıltmaya çalışmayalım.”

‘SONUÇ AHA DA VAHİM’

Toklu’nun ardından Ak Parti’li Kiriş de benzer yönde destekleyici bir açıklamada bulundu. Kiriş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Alanya Aysultan Kadınlar Plajı’nın kapatıldığı haberleri üzerine yaptığım paylaşıma siyasi temsilcilerden mesajlar gelmişti. Konunun muhatapları Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığım görüşmede çıkan sonuç daha da vahim. Evet, doğrular var Sayın Erkan Demirci’nin söyleminde. Belediye çalışanı Bedrullah Erçin başvurmuş müdürlüğe, ama başvururken her tahsiste yapıldığı gibi dosyada olan eksikleri tamamlaması gerektiği söylenmiş. Tahsisin yapılması ya da iptal edilmesi için karar verilmemiş daha. Erkan Demirci, ‘Büyükşehir Belediyesi CHP’ye geçtiğinden dolayı’ demiş ama iş bu kadar basit değil. Tahsis konusu asla siyasi değil teknik yetersizliktir. Büyükşehir bir dosyayı tamamlayamayacaksa bakanlıktan biz bu ve buna benzer alanların en iyi şekilde halkımıza hizmetini sağlayacak bir kuruma tahsisini ister, hizmete kaldığımız yerden devam ederiz” dedi.

‘YAPTIKLARI İŞLER YARIM YAMALAK’

Polemiğe son olarak İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın da dahil oldu. Plajı işleten EKDAĞ Şirketi Başkanı Hasan Gökçe’nin İyi Parti’li olması nedeniyle hedef gösterilmesi üzerine açıklamada bulunan Başkan Apaydın,

“Başkan Apaydın’ın açıklaması şöyle: “Bizim uhdemizde olduğunun söylenmesi yanlıştır. Antalya’yı CHP’li bir belediye yönetmektedir. Ülkede muhalefet olmanın ne kadar zor olduğunu sizler de biliyorsunuz. Aysultan Plajı’nın tahsis süresi 8 Mayıs itibariyle sona erdi. O dönem Ak Parti tarafından yönetilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Ocak ayında Aysultan Plajı’nın yeniden tahsisi için başvuruda bulunuyor. Başvuru bekletiliyor. Hala da Hasan Gökçe başkanımızın talebini yenilemesine rağmen, tahsis yapılmıyor. Mustafa Toklu’nun evrak eksiğine istinaden açıklamasının yeterli olmadığı ve süreci manipüle etmek amacıyla yapıldığı açıktır. Zira burada oturan bir ilçe başkanının evrak eksiğini bilmesi mümkün değildir. Bugüne dek evrak eksiğine ilişkin bir takibi olmamasına rağmen, çıkan polemik üzerine duruma dahil olması da düşündürücüdür. Kaldı ki, bir evrak eksikliği söz konusu olsa dahi, bu tip durumlarda Ak Partili belediyelerde eksikliklerin çok daha kolay çözüldüğünü bizler biliyoruz. İktidarın belediyelerinde her şey hallolabiliyor. Devlette devamlılık esastır. Lakin günümüzde devleti idare edenler için bu durum sadece kendileri için geçerli. Zaten muhalefet belediyeleri için söz konusu olmadığı için bu tip sıkıntılar baş göstermektedir. Bu irade ve yönetim zaafıdır. Eksik evrak istenebilirdi. Zor bir şey miydi? Evrak eksik ise Ocak ayından Mayıs ayına kadar tamamlamayan yine Ak Partili belediyedir. Yaptıkları işleri yarım yamalak yapıyorlar. İdareye başka birileri geldiğinde de ‘Evrak eksik’ diyerek işin içerisinden çıkmaya çalışıyorlar.

‘DİĞER PLAJLARIMIZ AÇIKTIR’

Şirketin başkanı İyi Partilidir. Doğrudur. Fakat idari olarak Aysultan’ı kapatmaya yönelik bir tavrımız yoktur. Bakış açısı olarak kadınlar plajına karşı olsaydık şirket bünyesinde olan diğer plajlar şu an işler vaziyette olmazdı. Fakat diğerleri açık ve işler durumda. Buna en güzel örnek Finike’dir. Gereken tadilatlar şu an tüm hızıyla yapılmakta ve açılması için süreç devam etmektedir. En kısa sürede plaj kadınlara açılacaktır. Burada da Mustafa bey yardımcı olsun hemen açalım plajımızı”

şeklinde konuştu.

‘BAKANLIĞIN UHDESİNDE’

Yeni Alanya’nın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan CHP Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Coşkun Karadağ ise, Aysultan Kadınlar Plajı’nın şu anda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uhdesinde olduğunu belirtti. Bakanlığın daha önce Antalya BŞB’ye tahsis ettiği alanın tahsis süresinin seçimler öncesinde dolduğunu ifade eden Karadağ, Türel döneminde belediyenin tahsisi için başvuruda bulunduğunu ancak seçim sürecinde tahsisin gerçekleştirilmediğini ifade etti. Ardından CHP’li Muhittin Böcek yönetimindeki belediyenin yeniden tahsis için bakanlığa başvurduğunu kaydeden Karadağ, tahsisin henüz gerçekleştirilemediği için plajın hizmete açılmadığını ifade etti. Antalya BŞB’nin bölgedeki hizmetlerinin sürdüğünü ifade eden Karadağ, “Yine eski Gazipaşa yolu olarak da bilinen sahil yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yolda geçtiğimiz kış aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. BŞB ekipleri kendi uhdelerinde olan bu yolda çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu. Karadağ, ayrıca plajın bulunduğu bölgenin 3’üncü dereceden sit alanı olduğunu da hatırlatarak tahsis sürecinin uzamasının bu durumla bir bağlantısı olup olmadığını bilmediklerini de sözlerine ekledi.

BÖCEK NOKTAYI KOYDU: KAPANMAYACAK

Plajın kapanmasına ilişkin yaşanan polemiğe son noktayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koydu. Böcek, Yeni Alanya’ya yaptığı özel değerlendirmede “Plaj kapanmayacak” dedi. Başkan Böcek plajın bakımlarının tamamlanması adına gereken talimatı tartışmalardan çok önce verdiğine vurgu yaparak “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak plajla alakalı A’dan Z’ye talimatımı verdim. Bakımları ve yaza hazırlanmasına ilişkin çalışmalar başladı. Bildiğiniz üzere mülkiyetiyle alakalı bir sorun söz konusu oldu. Bu konuyu da bürokrat arkadaşlarla görüştük” ifadelerini kullandı.

‘SÜRECİ TÜREL’İN EKİBİ TAKİP EDİYOR’

Eksik evrak polemiğini de değerlendiren Başkan Böcek, ilgili birimde herhangi bir görev değişikliğine gidilmediğine ve sürecin başından bu yana Menderes Türel’in ekibi tarafından takip edildiğine dikkat çekti. Başkan Böcek, “İlgili birimimiz tarafından günü gelmeden yazışmalar gerçekleştirilmiş, bakanlıktan da gereken belgelerin hazırlanmasına ilişkin bir geri dönüş yapılmış. Zaten bütün bürokratik süreçler bu şekilde işler. Bizden istenen belgeler tamamlanmış. Bugün de talebimiz imza altına alınmış. Ayrıca mevzu bahis işlemleri gerçekleştiren bürokratlar, Ak Parti döneminden, yani önceki dönemden bu yana çalışmalarına devam eden bürokratlardır. Bu birimde herhangi bir görev değişikliği söz konusu değildir. Sürecin takibi başından bu yana Sayın Türel’in ekibi tarafından yapılmaktadır” dedi.

BÖCEK PAZARTESİ GÜNÜ ALANYA’DA

Başkan Muhittin Böcek, 24 Haziran pazartesi günü Alanya’ya gelerek muhtarlarla bir toplantı gerçekleştireceğini de Yeni Alanya aracılığı ile duyurdu.