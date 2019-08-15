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Böcek Alanya'da kaçak avına çıktı

Alanya'nın birçok yaylasında su sorunu yaşanmaya devam ediyor.

POLİTİKA 15.08.2019, 21:31 Enes Subaşı
Böcek Alanya'da kaçak avına çıktı
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Alper Kutay

ÖZELLİKLE yaz aylarında çok yoğun bir şekilde kullanılan yaylalarda birçok vatandaş kaçak su kullanıyor. Su faturasının az gelmesi için birçok hileye başvuran bazı vatandaşlar, diğer vatandaşların su hakkını da kullanıyor. Bu duruma isyan eden ve zaten yaylalarda suyun sınırlı olduğunu belirten vatandaşlar, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne şikayet etti. Bu duruma kayıtsız kalmayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya’daki kurmaylarına talimat vererek, yaylaların denetim altına alınmasını istedi. Özel su ölçüm araçları ile yaylaları dolaşacak olan ekipler, tek tek sayaçları kontrol ederek adeta kaçak avına çıkacak. Edinilen bilgilere göre, kaçak su kullananların 2 bin lira ile cezalandırılacağı ve aboneliklerinin iptal edileceği öğrenildi.

#böcek #Alanya #Kaçak
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