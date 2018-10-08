‘Bize her gün Türkgün’

BAŞTA MHP İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri olmak üzere partiye kayıtlı tüm vatandaşlardan Türkgün’e abone olmalarını rica eden Türkdoğan, kendisi de her gün gazeteyi okurken çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak farkındalık yaratmayı sürdürüyor. Öte yandan düğün törenlerine katılmayı ihmal etmeyen Türkdoğan, Aslancan ve Öğütçüoğlu ailelerinin düğün törenlerinde Beyza ve Emre çiftine bir ömür boyu mutluluklar diledi. Türkdoğan, genç çifte Kuranı Kerim ve Türk Bayrağı armağan etme ritüelini de sürdürdü.