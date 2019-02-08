‘Biz her zaman halkın içindeyiz’

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik’te vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara hizmetlerini anlatan Türel, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi. 5 yıllık hizmet dönemini dolu dolu geçirdiklerini belirten Başkan Türel, “Halkımızın arasına göğsümüzü gere gere çıkacağımız, alnımız ak pak şekilde gezebileceğimiz bir tabloyu görüyoruz. Sizlerin destekleri, sabırları, duaları arkamızda olmasaydı, birlik beraberliğimizi tesis edemeseydik biz bu hizmetlerin hiç birisini yapamazdık. Hizmet birlik ve beraberlik sayesinde olur” dedi. Başkan Türel, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık’a Serik’e hizmetleri ve emekleri için de teşekkür etti. Kız Deresi’nin üzerini kapatarak, bisiklet yolları, yaya yolları ile Serik’e yakışan bir giriş caddesi haline getirdiklerini belirten Başkan Türel, “Serik’in en önemli sorunlarını, yapılamaz denilen sorunlarını çözdük. Atatürk Caddesi’ni düzenledik. Serik’in arıtma ve kanalizasyon problemini 2040 senesine kadar çözüyoruz. Serik’e ne yaptıysak yapacaklarımızın teminatıdır diyorum” diye konuştu.