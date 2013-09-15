‘Birlikte başaracağız’

GEÇTİĞİMİZ Cuma günü Alanya’ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Devrim Kök’ün, “Sorduk soruşturduk, Alanya’da seçimi kazanacağına kanaat getirdiğimiz Şefik Türktaş’ı Alanya Belediye Başkan Adayı yapmaya karar verdik” diyerek ismini açıkladığı Şefik Türktaş, seçim çalışmalarına hafta sonu Konaklı ve Mahmutlar’da devam etti. CHP Mahmutlar Belde Başkanı Ahmet Asil ve Kadın Kolları Başkanı Neriman Çöken’in daveti üzerine Cumartesi günü Mahmutlar’a giden Türktaş, partililerle buluştu. “Mahmutlar benim ilk göz ağrım, siyasi çalışmalarıma ilk Mahmutlar’da başladım. Beni böyle güzel bir topluluk karşıladığı için çok duygulandım ve mutlu oldum” diye söze başlayan Türktaş, kadınların “Alanya’yı kazanabilecek miyiz?” sorusuna, “Şimdiye kadar inanmadığım hiçbir işe girişmedim. Bugüne kadar yaptığım görevlerden dolayı hakkımda açılmış dava yoktur. 16 yaşından beri ticaretle uğraşıyorum. Ben diğer siyasetçilere benzemem, telefonum sürekli açık olur. Bana ihtiyaç duyulduğu her zaman sizin yanınızda olurum. Bu seçimi de el ele verip hep birlikte kazanacağız” dedi. Türktaş, adaylıkının açıklandığı sırada teşkilatta olan ve kendisini alkışlayan Mahmutlar Belediye Başkanvekili Avukat Murat Can’ı da önümüzdeki hafta içerisinde ziyaret edip teşekkür edeceğini söyledi.







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