Bir HDP’li belediyeye daha kayyum atandı
Şırnak'ın HDP'li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, hakkında açılar terör soruşturması devam ederken görevden alındı. Kaymakam Davut Sinanoğlu görevden alınan Zırığ'ın yerine kayyum olarak atandı.
POLİTİKA 29.10.2019, 08:57
ŞIRNAK'IN Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde polisler kayyum atandığına dair tebligatı vermek üzere Cizre Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Zırığ'ın ikametgahına gitti. Bir grup polis ise, belediye araç istasyonuna gidip, çöp araçlarının çıkışına izin vermedi. Dışarıdaki araçların ise istasyona geri getirilmesini istedi.
KAYYUM ATAMASINI DOĞRULADI
Mehmet Zırığ ise, kayyum atamasını doğruladı. Zırığ, kendisi evde bulunmadığından kaynaklı tebligatın muhtara verildiğini belirtti. Kayyum ataması ile birlikte Belediye Hizmet Binası'na giden tüm yollar polis barikatlarıyla kapatıldı. Öte yandan Mehmet Zırığ'ın hakkında açılan terör soruşturmasının devam ettiği belirtildi.
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