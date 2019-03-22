‘Binlerce Alanyalı ile yürüyeceğiz’

İSKELE Şelale Meydanı’na dek sürecek dev yürüyüşe Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhur İttifakı’nın Antalya milletvekilleri ve il başkanlarının da katılacağını söyleyen Türkdoğan, “Bütün bu büyük organizasyonların ardından 23 Mart Cumartesi (bugün) yapacağımız yürüyüşümüze herkesi davet ediyoruz. ‘Alanya Geleceğine Yürüyor’ temasıyla başlattığımız bu yürüyüş büyük bir coşku, heyecan ve katılımla gerçekleşecek. Buradan bir kez daha Alanya'da yaşayan herkesi bu anlamlı yürüyüşe davet ediyoruz. 31 Mart akşamı Alanya'da Adem Murat Yücel, Antalya'da Menderes Türel'in zaferiyle taçlandıracağımız seçim sürecimizin önemli bir adımı olan ‘Alanya Geleceğine Yürüyor’ yürüyüşümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.