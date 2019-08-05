banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Binali Yıldırım MHP’li ismin elini neden sıkmadı?

MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, Yıldırım'ı karşılayıp elini uzatırken, Yıldırım'ın uzatılan ele bir karşılık vermediği ve MHP'li Başkanın elini havada bıraktığı görüldü.

POLİTİKA 05.08.2019, 14:38 Melike Temir
Binali Yıldırım MHP’li ismin elini neden sıkmadı?
banner404

ESKİ TBMM Başkanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, önceki gün Erzincan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Binali Yıldırım, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara bir karşılık verirken, MHP'li ismi pas geçmesi dikkat çekti. MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, Yıldırım'ı karşılayıp elini uzatırken, Yıldırım'ın uzatılan ele bir karşılık vermediği ve MHP'li Başkanın elini havada bıraktığı görüldü. Yıldırım daha sonra aracına binerken, MHP'li Başkan da aracın yanından uzaklaştı. Öte yandan, sosyal medyada da MHP'liler, İl Başkanlarının küçük düştüğünü belirterek duruma ve Aksu'ya tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, dün akşam yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'na değinmiş ve "MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız" ifadelerini kullanmıştı.

#MHP Erzincan İl Başkanı #Salih Aksu #Binali Yıldırım
Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 05 Ağustos 2019
İmsak 04:26
Güneş 05:59
Öğle 13:08
İkindi 16:56
Akşam 20:08
Yatsı 21:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545