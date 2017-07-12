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Binali Yıldırım: Hainler inançlarını bayraklarını vatanı 1 dolara sattılar

Başbakan Binali Yıldırım: Hiçbir devlet kendisine sadakat göstermeyenlerle çalışmaz. Bu genel kural. Kendi içinde hainler olduğunu bile bile nasıl ülkeyi yöneteceksiniz? FETÖ’nün siyasi ayağı hakkında sorular soruluyor. Ana muhalefetten sözler duyuyoruz. 1966’dan beri Türk siyasi hayatına bakın. Bu örgütle mücadele eden 2 dönem vardır biri sayın Erbakan’dır diğeri de Ak Parti iktidarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır

Binali Yıldırım: Hainler inançlarını bayraklarını vatanı 1 dolara sattılar

Başbakan Binali Yıldırım: Hiçbir devlet kendisine sadakat göstermeyenlerle çalışmaz. Bu genel kural. Kendi içinde hainler olduğunu bile bile nasıl ülkeyi yöneteceksiniz? FETÖ’nün siyasi ayağı hakkında sorular soruluyor. Ana muhalefetten sözler duyuyoruz. 1966’dan beri Türk siyasi hayatına bakın. Bu örgütle mücadele eden 2 dönem vardır biri sayın Erbakan’dır diğeri de Ak Parti iktidarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:14
Binali Yıldırım: Hainler inançlarını bayraklarını vatanı 1 dolara sattılar
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BAŞBAKAN  Binali Yıldırım, SETA Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuştu. Yıldırım özetle şöyle konuştu: "Bu ülkede darbe girşimi görmemiş insan yok. Başbakan Binali Yıldırım, "Umud ediyorum ki 15 Temmuz 2016'dan sonra dünyaya gelen yavrularımız böyle acılar yaşamasın. Bunların arsızca pişkince masum rolü oynamasında kimse etkilenmesin şehit yakınları ve gazilerimizin gönlü ferah olsun. Hainler hak ettikleri cezayı hukuk içinde alacaklar.

BİR DOLARA BAYRAKLARINI SATTILAR

Bir dolara üniformalarına, inançlarını, bayraklarını sattılar. O gece Anadolu'nun her köşesinde meydanlara inen yalnız millet olma şuurunu ortaya koymadı. O milyonlar ülkesiyle kurduğu aidiyetin boyutunu cümle aleme gösterdi. Art arda bombalar yağarken, alçak uçuşlarla, sonic patlamalarla şehirdeki binaların camları aşağı inerken milletin korkacağını hesap ettiler ama çok yanıldılar. Birbirlerini o güne kadar tanımamış insanlar ölümüne kardeş oldu. O gece milletimiz Türk milletinin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği gündür.

İHANETLERİNİN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Şunu dünya alem bilsin, ihanetlerinin bedelini ödemeyen tek bir FETÖ’cü kalmayana kadar bu mücadele devam edecek. Hiçbir devlet kendisine sadakat göstermeyenlerle çalışmaz. Bu genel kural. Almanya birleştiğinde 500 bin devlet çalışanı kapının önüne koydu. Kendi içinde hainler olduğunu bile bile nasıl ülkeyi yöneteceksiniz?

Milyonlar, darbenin en yoğun hissedildiği Ankara’da, İstanbul’da değil, 81 ilde sokaklardaydı, tankların üzerindeydi. Birbirlerini o güne kadar görmemiş insanlar ölümüne kardeş oldu. O gece bütün dünyaya Türk milletinin gücünün gösterildiği gün. Düşmanların bir kez daha korkudan titretildiği gün.

ERDOĞAN VE ERBAKAN DIŞINDAKİLER ÖRGÜKLE İYİ GEÇİNDİLER

FETÖ’nün siyasi ayağı hakkında sorular soruluyor. Ana muhalefetten sözler duyuyoruz. 1966’dan beri Türk siyasi hayatına bakın. Bu örgütle mücadele eden 2 dönem vardır biri sayın Erbakan’dır diğeri de Ak Parti iktidarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunun dışındaki siyasi liderler örgütle hep iyi geçinmişlerdir. Tarihi olaylara dönün bir bakın bunu göreceksiniz. Kuşkusuz Fetö ile mücadelede atılacak daha adımlar var. Mücadele kararlılıkla devam edecek. Milletimden isteğim şu: bu mücadelede inancınızı kaybetmeyin bize destek vermeye devam edin."

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımFetö15 Temmuz
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