Binali Yıldırım'a Semra Özal'dan destek

9. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ı desteğini duyurdu. Daha önce eski Başbakan Tansu Çiller ve eski İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar Yıldırım'a destek sunmuştu.

'TAYYİP BEY'İ ÇOK BEĞENİYORUM'

Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Semra Özal, Yıldırım'la tanışmadığını, ancak İstanbul'a iyi hizmet edeceğinden emin olduğunu söyleyip şöyle devam etti: "Herkes sosyal medyada fikrini yazıyor, ben de görüşlerimi açıklamak istedim. Tayyip Bey'i çok beğeniyorum. Akıllı, pratik zekâsı olan biri. Onun kendine uygun olarak seçtiği Binali Bey'in de çok doğal, özü sözü bir olduğunu, İstanbul'a layık bir başkan olacağını düşünüyorum."