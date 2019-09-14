Bilal Erdoğan'dan Alanya Ak Parti kampına sürpriz ziyaret

Alper Kutay

ADALET ve Kalkınma Partisi İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun göreve gelmesiyle ilk kampı Afyon'da gerçekleştirmesinin ardından şimdi de Yalova'da kampa girdi. İlçe teşkilatının organize ettiği ve eski Çıplaklı Belediye Başkanı Hasan Uysal’a ait termal otelde düzenlenen kampa, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinin aileleri ile katılıyor. Kampta kadın ve gençlik kolları başkanları da hazır bulundu. Dün akşam başlayıp Pazar günü akşam sona erecek kampın onur konuğu ise olağanüstü bir gelişme olmaması halinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olacak. Çavuşoğlu'nun konuşma yapacağı kampa İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ayrıca Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ile İbrahim Aydın da katılıyor. Kampta Alanya ve Antalya siyaseti, ayrıca genel politikalar, siyasetteki yeni gelişmeler ve yerel yönetimlerin durumu ele alınıp görüş alışverişinde bulunulacak. Öte yandan kampın dün akşamki ilk etabına sürpriz bir isim konuk oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, TÜRGEV Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Alanyalı Mevlüt Uysal da kampa katılarak Alanyalı Ak Partililerle sohbet etti.