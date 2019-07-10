Beyaz Saray'dan farklı sesler yükseliyor: Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G-20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır" dedi

Beyaz Saray'dan farklı sesler yükseliyor: Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un, dün Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi tedariğine ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ettiklerini söyleyerek, şöyle dedi:

"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G-20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır. Türkiye'yi S-400 tedarik etmeye sevk eden koşullar ortadadır. Başkan Trump da G-20 Zirvesi'nde bunu teyit etmiş ve ülkemize adil muamele yapılmadığını açıkça belirtmiştir. Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD’nin S-400 sisteminin F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO'nun da dâhil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik; ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık."

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