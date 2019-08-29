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Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Ticaret ve Suriye'yi de içeren konular konuşuldu" denildi

POLİTİKA 29.08.2019, 18:30 Enes Subaşı
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
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BEYAZ Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD lideri Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.Açıklamaya göre, liderler telefonda ticaret ve Suriye'yi de içeren konuları konuştu.
Ankara'dan gece yarısı yapılan açıklamada, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtilmişti. Açıklamaya göre, Erdoğan ve Trump ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması için kararlılıklarını yeniden teyit etti, rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla iş birliğinin sürdürülmesini kararlaştırdı.
 

#Beyaz Saray
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