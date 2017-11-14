Berberoğlu Toklu'ya başarılar diledi

2014'ÜN Haziran ayında devraldığı Ak Parti bayrağını 2017'nin 2 Aralık'ında Mustafa Toklu'ya devredeceğini söyleyen Berberoğlu, "Biz göreve geldiğimizde Ak Parti'nin Alanya'daki oy oranı %33'tü. Mustafa Toklu ve ekibinin bu çıtayı yüzde 60'lara kadar çıkarmasını bekliyoruz. Toklu'nun iyi bir yönetimle Ak Parti'yi 2019 seçimlerine hazırlayacağına inanıyor, şimdiden başarılar diliyoruz" dedi

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