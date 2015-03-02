Berberoğlu halkın içinde

02 Mart 2015 Pazartesi 16:05
ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ve ekibi, 7 Haziran’da yapılacak genel seçim öncesi mahalle ziyaretlerini sıklaştırdı. Hafta içi partililerle ve vatandaşlarla ilçe teşkilatında görüşen ve özellikle kırsal kesimde yaşanan sorunların çözülmesi noktasında vatandaşı Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinasyon Merkezi’ne yönlendirme konusunda yardımcı olan Berberoğlu, hafta sonu da ekibiyle birlikte, 30 Mart Yerel Seçimleri öncesi belde olan ancak Büyükşehir Yasası sonrası mahalleye dönüştürülen Mahmutlar’da vatandaşla buluştu. Halkın sorunlarını not alan Berberoğlu, sıkıntıların plan dahilinde yavaş yavaş çözüleceğini belirtti.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 15:08