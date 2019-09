Alper Kutay

ÜLKEDE son dönemde ‘Benim kınadıklarım senin kınadıklarını döver’ modası başladığını söyleyen Karagöz, “Birileri ‘Vay efendim ben şunu kınadım o kınamadı, siz bunu niye kınamadınız, bunlar şimdi nereye gitti, bunu da kınasanıza” diyor. Ayrıştırmaktan başka hiçbir faydası olmayan söylemler. Memlekette yanlış giden her şeyi kınamaya kalksak sabah klavye başına oturup geceye kadar yazmamız lazım. E o zaman, biz ne zaman çalışıp, ne zaman bir şeyler üreteceğiz? Başkasının dedikleriyle mi uğraşmalıyız, yoksa kendi benliğimizi mi ortaya koymalıyız? Çerçevemiz bellidir, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına dayalı, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Zaten bunu bildikten sonra neyi kınadığımız kolaylıkla anlaşılmaktadır, tek tek sormaya gerek kalmaz. Her bir vatandaşımız da kendi yaşamışlığı ve birikimiyle belli konulara daha duyarlı olur, bu da bizi millet olarak tüm farklılıklarımızla bir birlik yapar. Sonuç mu? Herkesten her şeyi beklemek işgüzarlıktır” dedi.

CHP’NİN KAFTANCIOĞLU DAVASI YORUMU

10 yıl önce paylaştığı sosyal medya hesapları nedeniyle yaklaşık 10 yıl hapis cezası alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davasını da değerlendiren Karagöz, “Kaftancıoğlu davasının bize yeniden fark ettirdiği durumlar şunlardır. Memlekette reşit olup sosyal medya hesabı bulunan kişilerin abartısız yüzde 90'ının bu nedenlerle yargılanıp ceza alması mümkün. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve uyum yasaları konusunda hiçbir aşama kat edilmemiş. Bir kişi hem kamu görevlisi Recep Tayyip Erdoğan’a, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten dolayı ayrı ayrı ceza alabiliyor. Yargı reformu olarak gösterilen paketlerin pek bir manasının olmadığı ilk günden tescillenmiş oldu. Ceza muhakemesinde kullanılabilecek her türlü indirim ve erteleme takdiri kişinin muhalif olup olmadığına göre şekillenebiliyor” diye konuştu.