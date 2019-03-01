Belediye seçiminde son 30 gün

DÜN Alanya Seçim Kurulu tarafından yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde bu durum siyasi partilere bildirildi. Bugün de aday listelerindeki eksikler siyasi partilerce tamamlanarak Alanya İlçe Seçim Kurulu’na bildirilecek. Yarın bağımsız adaylar dahil, kesin belediye başkan adayı ve meclis üyesi adayı listeleri Alanya İlçe Seçim Kurulu tarafından kamuoyuna ilan edilecek.

YASAKLAR 21 MART’TA BAŞLIYOR

Birleşik oy pusulaları basılacak ve bir plan dahilinde Alanya İlçe Seçim Kurulu’na gönderilecek. 21 Mart Perşembe günü seçim propagandası ve yasakları başlayacak. 24 Mart Pazar günü seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak. 29 Mart Cuma günü il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde Alanya İlçe Seçim Kurulu’nca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. 30 Mart Cumartesi günü seçim propagandası sona erecek ve 31 Mart Pazar günü Alanya seçmeni sandık başına gidecek. Seçim yasakları ise aynı gün saat 24.00'te sona erecek. 31 Mart günü Alanya’da 669 sandıkta 206 bin 776 seçmen sandık başına gidecek.

ALANYA’DA 206 BİN 776 SEÇMEN VAR

Alanya'da 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde 204 bin 844 seçmen oy kullanırken, bu rakam 31 Mart'a kadar 1 bin 732 kişi artarak 206 bin 776 seçmene ulaştı. 31 Mart günü Alanya'nın 102 mahallesinde toplam 669 sandık kurulacak. Alanya 1. bölgede kurulan 233 sandıkta 75 bin 913 seçmen, 2. bölgede ise 433 sandıkta 130 bin seçmen oy kullanacak. İlçe Seçim Kurulu'nun hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için hazırladığı seyyar sandıkta ise daha önceden adları ve adresleri belirlenen toplam 17 seçmen oy kullanacak. Alanya Kapalı L Tipi Cezaevi'ne kurulacak 2 sandıkta ise 700 civarında tutuklunun oy kullanması hedefleniyor.

