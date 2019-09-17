Belediye iki ev hediye etti

Alper Kutay

ALANYA Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince Süleymanlar ve Türktaş mahallelerindeki evleri kullanılamaz halde olduğu tespit edilen Fatma Topaç ve Fatma Kaplan’ın evleri kısa sürede kendilerine teslim edildi. Ev sahiplerine anahtarları Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından teslim edilirken, Başkan Yücel’e MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül ve belediye ekipleri eşlik etti.

YIKILMAK ÜZERE OLAN EVİNDEN TAŞINDI

Türktaş Mahallesi’nde tek başına yaşayan 82 yaşındaki Fatma Topaç ise, yarısı yıkılan ve ulaşımı neredeyse imkansız hale gelen evinden alınarak yol üzerinde yapılan yeni evine taşındı. Fatma teyzenin yangına karşı son derece dayanıklı, yalıtımlı ve paslanmaz konteyner evinin anahtarını Başkan Yücel, kendisine teslim etti. Verilen hizmetten son derece memnun olduğunu ifade eden ve anahtar tesliminde duygulu anlar yaşayan Fatma Topaç, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür etti.

KONTEYNER EVLERDE A’DAN Z’YE HERŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce planlanan ve kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara teslim edilen konteyner evde A’dan Z’ye her şey düşünülerek yapıldı. Önce alt yapısı yapılan evlerin sağlam zemine oturtulması için beton dökülerek zemin sağlamlaştırıldı. Ardından yapılan konteynerler, vinçle merkezden alınarak taşınıp hazırlanan yerlerine sabitlendi. Daha sonra sıfır eşyalar temin edilerek konteynerlerin içerisi dizayn edildi ve tamamen kullanılabilir halde anahtarlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi.

‘DOKUNUYORUZ, HİSSEDİYORUZ VE PAYLAŞIYORUZ’

Süleymanlar ve Türktaş'ta yapılan evlerin anahtarlarını teslim eden Başkan Yücel ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Hem Süleymanlar, hem de Türktaş mahallelerimizde sosyal belediyeciliğin ne anlam ifade ettiğini yapmış olduğumuz bu güzel yapılarla tekrar hatırlatmış olduk. Sosyal Belediyecilik gereği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederek onlara dokunuyor, hissediyor ve paylaşıyoruz. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel yapıların her iki sahibine de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”