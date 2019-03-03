Bekir Servet Ünal: Muhittin Böcek ile yollarımızı ayırdık

BEKİR Servet Ünal yazılı açıklamasında, Muhittin Böcek ile yollarının ayrılmasının nedenlerine yer verdi. Ünal, Kaş’tan Gazipaşa’ya siyaset yaptığı yol arkadaşlarıyla birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e destek olacaklarını açıkladı. Muhittin Böcek ile geçmişten gelen bir dostlukları, ağabey-kardeş ilişkileri olduğunu kaydeden Bekir Servet Ünal, “2017 Temmuz ayından bu yana başlattığı adaylık sürecinde ANAP’lı, DYP’li, DP’li, MHP’li, SP’li, BBP’li yani 'Merkez Sağ’ı koordine çalışmalarının bizzat yürütücüsü oldum. Bütün bu çalışmaları herhangi bir karşılık beklemeksizin, herhangi bir pazarlık yapmaksızın elimden geldiğince gece gündüz çalışarak sahada yürüttüm. Zaten CHP adayı Böcek de her ortamda bunu açıkça söylemiş ve beni teyit etmiştir" dedi. Muhittin Böcek’in adaylığı kesinleştikten sonra tavırlarında olumsuz yönde değişmeler olduğunu iddia eden Bekir Servet Ünal, sözlerine şöyle devam etti: “Bana daima ‘Oğlum’ diye hitap eden, benim de ‘öz ağabeyim’ olarak gördüğüm Sayın Muhittin Böcek, adaylık sürecinin kesinleşmesinden sonra benim koordinasyonumla etrafında toplanan merkez sağ kökenli siyasetçilere karşı garip bir tutum takınmaya başlamıştır. Meclis üyesi adaylığı da dahil olmak üzere kendisinden en ufak bir talebi olmayan bu insanların telefonlarına çıkmayan, kırıp dökmeye, yok saymaya başlayan Sayın Böcek, daha şimdiden ‘Seçimi aldım’ yanılgısına düşmüştür." "Sayın Böcek’in içinde bulunduğu bu siyasi ruh halinin şahsen siyasetin de üstünde tuttuğum Antalyamıza geri dönülmez hasarlar vereceğini görüyor ve anlıyorum. Hal bu olunca ikinci bir ‘Akaydın Hoca’ vakasına neden olacak bu ekibin içerisinde yer almamızın doğru olmadığını düşünmeye başladım. Arkadaşlarımla yaptığımız istişareler neticesinde gördüm ki onlar da benimle aynı istikamette düşünüyorlar. Bu sırada kamuoyunda gazeteler aracılığı ile duyulan ‘HDP ile pazarlık’ süreci ben ve arkadaşlarım için bardağı taşıran son damla olmuştur." "Geçmişte merkez sağda birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımla birlikte son derece vicdanımız rahat olarak Sayın Böcek ile yollarımızı ayırdığımı Antalya kamuoyuna duyuruyor ve Antalyamızın geleceği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’e destek vereceğimizi açıkça ilan ediyorum. Çünkü ne sayın Böcek ile ne de Sayın Türel ile herhangi bir pazarlık içerisinde olmadık. Bizim için daima önemli olan Antalyamızın geleceği oldu ve öyle olacak. Sevdamız da sadakatimiz de Antalyamızadır."