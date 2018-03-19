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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Bekir Bozdağ: Teröristler geri çekilmediler, kaçtılar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin'in terörden temizlenmesi ile ilgili 'Teröristler çekilmedi, çekilmiş olsalar mühimmat bırakmazlardı. Teröristler korkup kaçtı. Terör devleti oluşturma projesi çökmüştür. Dün Afrin'e girmeyin diyenler şimdi bizi alkışlıyor' açıklamasında bulundu.

Bekir Bozdağ: Teröristler geri çekilmediler, kaçtılar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin'in terörden temizlenmesi ile ilgili 'Teröristler çekilmedi, çekilmiş olsalar mühimmat bırakmazlardı. Teröristler korkup kaçtı. Terör devleti oluşturma projesi çökmüştür. Dün Afrin'e girmeyin diyenler şimdi bizi alkışlıyor' açıklamasında bulundu.

19 Mart 2018 Pazartesi 13:49
Bekir Bozdağ: Teröristler geri çekilmediler, kaçtılar
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BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin'de kontrolün sağlandığını ancak henüz Türkiye'nin bölgedeki işinin sona ermediğini söyledi. Bölgede tüm alanların silah ve patlayıcıdan temizleneceğini söyleyen Bozdağ, ardından teröristlerin yıktıkları yerlerin yeniden imar edileceğini vurguladı.  

"ÇEKİLMİŞ OLSALAR MÜHİMMAT BIRAKMAZLARDI"

Türkiye'nin ABD'yi terör örgütüne verdiği silahları geri alması konusunda defalarca uyardığını da hatırlatan Bozdağ, "Maalesef toplamadılar. Silahları toplamak yine Türk askerine kaldı. ABD'nin terör örgütüne verdiği silahların önemli bir kısmı Afrin'de ele geçirildi. Teröristler çekilmedi, çekilmiş olsalar mühimmat bırakmazlardı. Teröristler korkup kaçtı. Terör devleti oluşturma projesi çökmüştür. Dün Afrin'e girmeyin diyenler şimdi bizi alkışlıyor. " ifadelerini kullandı  


'KARANLIK GÜÇLERİ BİR KEZ DAHA YENDİ'

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, bugün  Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünün kutlandığını anımsattı.

"103. yıl önce Çanakkale’yi geçilmez kılan, yedi düveli yenen ruh ve  iman sahibi Mehmetçiklerimiz bugün de Afrin'i teröristlerden temizledi."  değerlendirmesini yapan Bozdağ, Mehmetçik'in terör örgütlerini ve destekçisi  karanlık güçleri bir kez daha yendiğini belirtti. Mehmetçik'in yeni bir destan  yazdığını vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Zeytin Dalı Harekatı'yla büyük bir başarı ve zafere imza atan  Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize,  Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar'a, kuvvet komutanlarımıza, arazide harekatı  bizzat yöneten komutanlarımıza ve harekata katılan mehmetçiklerimize teşekkür  ediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimize  bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz.  Önemli bir aşama geçildi. Büyük ve sembol yer Afrin şehir merkezi kontrol altına  alındı."

Afrin merkezde teröristlerce yerleştirilen tuzakların temizlenmesinin  devam edildiğini bildiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ama henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan  arındırılacak. Sonra Afrin'in ötesindeki Afrin'e bağlı yerler kontrol altına  alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan,bomba ve diğer silahlardan  arındırılacaktır. Terörden arındırılıp kontrol altına alınan yerlerde hayatın  normalleşmesi için hızlı adımlar atılacak, alt ve üst yapı imar, ihya edilecek,  gıdaya, sağlığa erişimde sorun yaşanmaması için tedbirler artırılacak, yaralar  sarılacak, huzur, barış, güven ve istikrar yeniden inşa edilecek. Yani henüz  işimiz bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Ama Afrin'de terör ve teröristler  bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi.  Artık Afrin halkı özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde  yaşayacaktır. Terör koridoru ve terör devleti kurdurma/kurma projesi çökertildi.  Afrin’in kontrol altına alınmasıyla, PKK/KCK/PYD/YPG, DEAŞ terör örgütleri, bu  terör örgütlerini sevenler ve destekleyenler, bu terör örgütleriyle bölgede yeni  projeler peşinde koşanlar bir kez daha kaybetmiştir, bir kez daha hüsrana  uğramıştır, uğratılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan YardımcısıBekir BozdağAfrinHükümet SözcüsüTERÖRİSTLER
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