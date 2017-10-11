Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103816
ALTIN
151.813
DOLAR
3.6613
STERLİN
4.8377
EURO
4.3367
12 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
12 Ekim 2017 Alanya -...
İnternet alışverişinde yüzde 49’luk hayal kırıklığı
İnternet alışverişine dikkat!
Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret
Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret
banner468

BBP Yazıcıoğlu için yollara düşecek

BBP Alanya İlçe Teşkilatı, 13 Ekim'deki Muhsin Yazıcıoğlu mahkemesi için Kahramanmaraş'a gidecek

BBP Yazıcıoğlu için yollara düşecek

BBP Alanya İlçe Teşkilatı, 13 Ekim'deki Muhsin Yazıcıoğlu mahkemesi için Kahramanmaraş'a gidecek

11 Ekim 2017 Çarşamba 22:32
BBP Yazıcıoğlu için yollara düşecek
banner404

BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu lideri Muhsin Yazcıoğlu'nun vefatının ardından 8 yıl geçmesine rağmen davası devam ediyor. Davada henüz bir suçlu bulunamazken, 13 Ekim Cuma günü Kahramanmaraş Adliyesi'nde yeni bir dava yapılacak. BBP Alanya İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım da bu davada destek için yer alacaklarını belirtti. Yıldırım, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Yine yollara düşeceğiz. 13 Ekim Cuma öğle sonu Kahramanmaraş Adliyesi'nde devletin karlar altında kalan itibarını göreceğiz. 8 yıl bitti, halen dava aydınlatılamadı. Üstüne üstlük terfi alanlar var, bir arpa boyu yol alamadık. Halen 'adalet' diyorsunuz da neden bize adalet vermiyor, adil olmuyorsunuz? Dün FETÖ vardı, bugün yok. Aydınlatın şehit liderimin davasını. Yoksa işinize mi gelmiyor? Hani sizin adaletiniz? Biz 13 Ekim'de Kahramanmaraş'tayız ve adalet arayacağız, adalet istiyoruz."
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BBP YazıcıoğluBBP Alanya İlçe Teşkilatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uysal'dan Alanya'ya selam var
Uysal'dan Alanya'ya selam var
Vatan Partisi'nden panele davet
Vatan Partisi'nden panele davet
CHP'li Karagöz bugün sahada
CHP'li Karagöz bugün sahada

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim