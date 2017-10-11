BBP Yazıcıoğlu için yollara düşecek

BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu lideri Muhsin Yazcıoğlu'nun vefatının ardından 8 yıl geçmesine rağmen davası devam ediyor. Davada henüz bir suçlu bulunamazken, 13 Ekim Cuma günü Kahramanmaraş Adliyesi'nde yeni bir dava yapılacak. BBP Alanya İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım da bu davada destek için yer alacaklarını belirtti. Yıldırım, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Yine yollara düşeceğiz. 13 Ekim Cuma öğle sonu Kahramanmaraş Adliyesi'nde devletin karlar altında kalan itibarını göreceğiz. 8 yıl bitti, halen dava aydınlatılamadı. Üstüne üstlük terfi alanlar var, bir arpa boyu yol alamadık. Halen 'adalet' diyorsunuz da neden bize adalet vermiyor, adil olmuyorsunuz? Dün FETÖ vardı, bugün yok. Aydınlatın şehit liderimin davasını. Yoksa işinize mi gelmiyor? Hani sizin adaletiniz? Biz 13 Ekim'de Kahramanmaraş'tayız ve adalet arayacağız, adalet istiyoruz."

