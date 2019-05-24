BBP İlçe Başkanı Yıldırım’dan sert yanıt

"BİRİLERİ gibi ihale takip etmedim” diyen Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bana sen kimsin diyenlere cevabımdır. Ben yaklaşık 10 yıldır Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanlığı yapıyorum. Bugün yine motosiklete biniyorum. İhale takip etmem ama daima gerçekleri savunurum. Bugüne kadar belediyeyle hiçbir işim olmadı. Emekliyim. Muhsin Yazıcıoğlu başkanımız kırmızı çizgimizdir. Hainler ne zaman sokaktaysa karşılarında dimdik dururum. Eğitim-Sen ve Çağdaş Hukukçular’a karşı dik durdum. Bedelini ödemediğin dava, dava değildir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınadım, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’a geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Adaletsizliğe dayanamıyorum. İşte tek suçum budur. Kimseden menfaat beklemedim. Genel başkanımdan özel izin alarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i destekledim. Bu benim vefamdır. Biz birini bir gün sevip ertesi gün kötü diyemeyiz.”