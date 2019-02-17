BBP 'Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülke ve millet açısından öneminin vurgulandığı ifade edildi. BBP'nin, 16 Nisan 2017'deki referandumda ve 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldığı hatırlatılarak, ittifakın "devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalini önceleyen" ruhuna destek verilmeye devam edileceği belirtildi. Bu kapsamda, BBP tarafından 30 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkan adayı çıkarılmamasına ve Cumhur İttifakı'nın adaylarının desteklenmesine, ilçelerde ise ilçe belediye başkan adayı ve ilçe belediye meclis üyesi adayı çıkarılmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, büyükşehir dışındaki illerden, Osmaniye ve Rize ile Ağrı, Batman, Bingöl,Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli'de il belediye başkan adayı çıkarılmaması kararı alındığı ifade edildi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde belirlenen iller ile partinin seçim işleri başkanlığınca belirlenen ilçelerde, HDP'nin adaylarının kazanma ihtimaline karşı ilçe ve belde belediye başkan adayı çıkarılmamasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu hassasiyetimizin dışındaki, bütün il, ilçe ve beldelerde, belediye başkanı adayı ve belediye meclis üyesi adayları çıkarılmasına, büyükşehir olmayan illerimizin bütün ilçelerinde eksiksiz olarak il genel meclisi adaylarının çıkarılmasına karar verilmiştir."