BBP 'Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) tarafından 30 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkan adayı çıkarılmayacağı ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek verileceği bildirildi.

BBP 'Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı
banner404

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, parti Genel Merkezi'nde düzenlenen  Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel  Seçimleri'nin ülke ve millet açısından öneminin vurgulandığı ifade edildi. BBP'nin, 16 Nisan 2017'deki referandumda ve 24 Haziran 2018'deki  Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın  içinde yer aldığı hatırlatılarak, ittifakın "devletin bekası, ülkenin bütünlüğü,  milletin istiklali ve istikbalini önceleyen" ruhuna destek verilmeye devam  edileceği belirtildi. Bu kapsamda, BBP tarafından 30 büyükşehirde, büyükşehir belediye  başkan adayı çıkarılmamasına ve Cumhur İttifakı'nın adaylarının desteklenmesine,  ilçelerde ise ilçe belediye başkan adayı ve ilçe belediye meclis üyesi adayı  çıkarılmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, büyükşehir dışındaki  illerden, Osmaniye ve Rize ile Ağrı,  Batman, Bingöl,Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli'de il  belediye başkan adayı çıkarılmaması kararı alındığı ifade edildi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde belirlenen iller ile  partinin seçim işleri başkanlığınca belirlenen ilçelerde, HDP'nin adaylarının  kazanma ihtimaline karşı ilçe ve belde belediye başkan adayı çıkarılmamasına  karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu hassasiyetimizin dışındaki, bütün il, ilçe ve beldelerde, belediye  başkanı adayı ve belediye meclis üyesi adayları çıkarılmasına, büyükşehir olmayan  illerimizin bütün ilçelerinde eksiksiz olarak il genel meclisi adaylarının  çıkarılmasına karar verilmiştir."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘Davetkâr kadınlara yürüyemezsin’ dedi, ortalık...
‘Davetkâr kadınlara yürüyemezsin’ dedi, ortalık...
  1. MAGAZİN

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472