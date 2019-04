BBP Başkanı Destici DİM TV’deydi

ALANYA Hedef Resort Otel’de gerçekleştirecekleri kamp öncesi DİM TV ekranlarında açıklamalarda bulunan Başkan Destici, “Bir seçim yaşadık, sonuçların ülkemiz, devletimiz, partiler, adaylar ve halkımız için hayırlı olsun. Biz de bu seçim sonrası il başkanlarımız ve yerel yöneticilerimizle Alanya’da bir kamp gerçekleştireceğiz, bunun için buradayız. Alanında uzman isimler yerel yönetimlerle, belediyecilikle ilgili sunumlar yapacaklar. Pazar günü de bir değerlendirme toplantısı ile kampımızı tamamlayacağız. Genelde Alanya’yı tercih ediyoruz” dedi

‘MİLLETİMİZ ÖYLE BİR AYAR ÇEKTİ Kİ…’

31 Mart Yerel Seçim sonuçlarını Büyük Birlik Partisi açısından değerlendiren Başkan Destici, oylarını 200 bin kadar artırdıklarını, daha da iyisi için de çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Destici, İstanbul’da yaşanan seçim sürecini, MHP ve AK Parti’nin itirazlarını da DİM TV izleyenleri için değerlendirdi. Destici, “Bu seçimlerde her parti kendi iç değerlendirmesini yapacaktır. Bu seçimlerin Türkiye’ye iki önemli kazancı oldu. İlki, devletin bekasının devamı diyoruz ya, bunun için Doğu ve Güney Doğu’da 2002 yılında bölücü örgütlerin aldığı yerler geri kazanıldı. Tedbiri elden bırakmamalıyız. İkincisi; 16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimlerinden sonra Avrupa’dan bazı sesler yükseldi, ‘Diktatörlük geldi, tek adamlık geldi’ diye. Türkiye demokrasisine karşı bir kampanya başlatıldı. Bu seçim bunu da yalanladı. Milletimiz öyle bir ayar çekti ki, bundan herkesin alacağı dersler var. 39 il, 600 üzerinde ilçede aday göstermedik, neden göstermedik, bu bölücü sesleri kesmek için. 5 ilçede kazandık, 200 bin civarında oyumuzu artırdık. Bu bizim için başarı değildir, daha fazlasını bekliyoruz, daha iyisi için çalışıyoruz” diye konuştu.

‘YSK’NIN KARARINA SAYGI DUYULMALI’

Başkan Destici, MHP ve AK Parti’nin demokratik haklarını kullandıklarını ve itirazların sonucunda YSK’nın kararına da saygı duyulması gerektiğini ifade ederek, “Seçim bir bütündür. Seçim takvimi 1 Ocak’ta açıklandıktan seçim sona erene kadar her şey demokratik haktır. Biz de bazı yerlerde itiraz ettik, her parti yaptı bunu. İstanbul’la ilgili AK Parti ve MHP’nin de ciddi itirazları var. YSK bu itirazları inceliyor, karar verdiğinde de buna saygı duymak lazım. Bizim istediğimiz karar çıkarsa yararlıdır, değilse zararlıdır denmemeli. Saygı duyulmalı” şeklinde konuştu.

‘TEHDİTLERE KARŞI BİRLİK OLMALIYIZ’

Türkiye’yi bekleyen tehditlere karşı birlik olunması çağrısında bulunan Mustafa Destici, “Türkiye’yi bekleyen birkaç tehlike var. Biri terör ve uzantısı olan siyasi bölücülük en büyük tehlikedir. Terör, Amerika ve batılı devletlerin destekliyor olması tehlikeyi büyütüyor. Amerika’nın desteği olmasa bölgede bir gün bile barınamazlar. Dolayısıyla biz zorda kalırsak onlarla savaşacağız terörü temizlemek için. İkincisi; içeride toplumsal olayları kaşıyan bölücü gruplar var. Bu yüzden birliğe, beraberliğe ihtiyacımız daha çok var. Farklı din, ırk, kökenden olsak da Ay Yıldızlı Ay Bayrak’ın altında yaşıyoruz. Bu yüzden Cumhurbaşkanı’nın ittifak çağrısını destekliyoruz. Teröre, emperyalizme, iç ve dış tehditlere, üzerimizde oynanan oyunlara karşı birlik olacağız. İktidar ya da muhalefetin yanlışları olduğunda da söyleyeceğiz. Ama insanlarımızın güvenli bir yaşam sürdürmesi için birlikte olmak zorundayız, milletimiz de bizden bunu talep ediyor.” açıklamasında bulundu.

MUHSİN YAZICIOĞLU DAVASI MAYIS AYINDA BAŞLIYOR

Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi’nin Şehit Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği suikastla ilgili Adalet Bakanı ve yetkililerinin de devreye girmesiyle iddianamenin hazırlandığını ve ilk duruşmanın Mayıs ayında görüleceği haberini verdi. Başkan Destici, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dokuz memurla ilgili verdiği bir takipsizlik kararı vardı. Adalet Bakanı ve yetkililerle görüştük, bu takipsizlik kararı kaldırıldı, iddianame hazırlandı ve mahkeme başlıyor. Mayıs ayında dava görülecek. Biz helikopter üzerindeki cihazların sökülmesiyle ilgili davaya müdahil olamıyorduk, yine Adalet Bakanı aracılığıyla biz ve aileler davaya müdahil olduk. Kahramanmaraş’ta esas dava ile ilgili de harekete geçildi, iddianame hazırlandı. Davamız mayıs ayında başlıyor” diye konuştu.

ALANYA HALKINA MESAJ

Daha önce de kamp için birçok kere Alanya’yı tercih ettiklerini belirten Başkan Destici, “Alanya’yı her geldiğimde daha büyümüş, daha gelişmiş bulmaktan mutlu oluyorum. Alanyalılara saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Alanya, turizm şehri olarak bir taraftan dünyaya açılırken, öte taraftan kendi örfüne, âdetine, inancına sahip çıkmakta çok güçlü. Bunun için Alanya’yı bir kez daha tebrik ediyorum. Herkes siyasi istikrar bekliyor, ekonomik istikrar da ardından gelecek. Önümüzdeki seçimsiz geçecek olan 4.5 seneyi hem partiler, hem siyasiler, hem yetkililer iyi değerlendirirse çok daha iyi olacak” dedi.