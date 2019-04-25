BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığındaki kamp, 26, 27 ve 28 Nisan 2019 tarihlerinde Hedef Resort Otel'de yapılacak. Kampa BBP Başkanlık divanı üyeleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri katılacak.Basına kapalı olan kampta, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin 27 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da yapacağı açılış ve 28 Nisan Pazar günü 11.00’de yapacağı kapanış konuşmaları basına açık olarak gerçekleştirilecek.
BBP Alanya’da kampa giriyor
Büyük Birlik Partisi (BBP) “Yerel Yönetimlerde Vizyon ve Hedefler” konulu kampını Alanya’da gerçekleştirecek
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığındaki kamp, 26, 27 ve 28 Nisan 2019 tarihlerinde Hedef Resort Otel'de yapılacak. Kampa BBP Başkanlık divanı üyeleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri katılacak.Basına kapalı olan kampta, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin 27 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da yapacağı açılış ve 28 Nisan Pazar günü 11.00’de yapacağı kapanış konuşmaları basına açık olarak gerçekleştirilecek.
YORUM EKLE