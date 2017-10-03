"Bazı başkanların istifası istendi" iddiasına AK Parti'den yanıt

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'deki istifalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, "Bazı belediye başkanının istifası istendi şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Ünal'ın açıklamalarından satır başları;

"Şu belediye başkanından istifa istendi ya da bu belediye başkanının istifası istendi şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar söz konusu değildir. Biz bütün belediyelerimizle ilgili değerlendirmelerimizi de yapıyoruz. Performans kriteri çalışmaları yürütülüyor. Basında yürütülen istifası istenen belediye başkanlarımızla ilgili herhangi bir çalışma olmamıştır."

"TEŞKİLAT VE BELEDİYELERDE BİR TAKVİM YÜRÜTÜYORUZ"

"Biz 2019'a hazırlanırken hem teşkilatta hem belediyelerde bir takvim yürütüyoruz. Sanırım yılbaşına kadar hem teşkilat hem de belediyelere ilişkin çalışmalar belli bir noktaya gelir. Biz AK Parti olarak 2019'a dönük kamuoyu algısının, kamuoyu araştırmalarının gereği ve kamuoyunun taleplerini dikkate alarak hem yerel yönetimler hem de teşkilat başkanlığımız bu çalışmaları yürütüyor."

"MELİH GÖKÇEK'İN İSTİFASI İSTENDİ" İDDİASI

" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'in istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır."