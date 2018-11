Baysal’dan Erdoğan’a çağrı

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Basın Sözcüsü Can Baysal, İstanbul'da şehit düşen 4 askerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu. “Altın Avcısı” lakabıyla bilinen genç sporcu İrem Yaman'a tebriklerini ileten Baysal, "Tekvandoda en başarılı sporcu seçilen sevgili İrem Yaman’la büyük mutluluk yaşadık. Bize bu gururu yaşatan Altın Avcısı İrem Yaman'ı tebrik ediyoruz" dedi. Ülkenin her yanında CHP'li belediyelerin her alanda farkını hissettirdiğine dikkat, çeken Baysal, "Birleşmiş Milletler kriterlerine göre hazırlanan INGEV raporları açıklandı. Buna göre Türkiye'nin en gelişmiş ilçelerinin tamamının CHP'li belediyeler tarafından idare edildiği, en kötü durumdakilerin de neredeyse tamamının Ak Partili belediyeler olduğu belirtildi. Bu durum tam tersi olsaydı buna sevinen birçok kişi olabilirdi. Buna sevinmemiz değil, tam tersi üzüntü duymalıyız. Keşke Ak Partili belediyelerin yönettiği il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız da CHP'li belediyelerin hizmet kalitesinden yararlanabilseydi" dedi.

‘MART’TA CHP İKTİDARI GELİYOR’

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı özeleştiriye davet eden Baysal, "Bu raporlara çok kızmış olmalı ki başta Çankaya, Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerde yaşayan vatandaşlara çok ağır sözler söylemiş ve serzenişte bulunmuş. Peki, neden? İstanbul'u 25, Türkiye'yi ise 16 yıldır yöneten kendisi. Bu ilçeler başka bir ülkenin ilçeleri mi? Özellikle bu ilçelere neden üvey evlat muamelesi yapılıyor?" diye konuştu. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin ardından Türkiye’de ve Alanya’da halkın iktidarını kuracaklarını kaydeden Baysal, "Allah'ın izniyle el ele, sevgi ve saygıyla Mart’ın sonu bahar olacak. Halkçı belediyeciliğe baktığımız zaman yandaşın cebine değil kentin geleceğine, rantçının betonuna değil kentin yeşiline, kentliye rağmen değil kentli ile birlikte yöneten, üreten ve hakça bölüşen, refah ve barış içerisinde gülümseyen sanat ve kültür şehirleri yaratacağız" ifadelerini kullandı.