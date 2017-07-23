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Baykal'dan Anamur'da mini miting

Anamur'da Deniz Baykal'la parti ziyareti yapıp halkı dinleyen CHP Alanya İlçe Başkanı Takavüt, daha sonra Gazipaşa'da meclis üyesinin düğün törenine katıldı

Baykal'dan Anamur'da mini miting

Anamur'da Deniz Baykal'la parti ziyareti yapıp halkı dinleyen CHP Alanya İlçe Başkanı Takavüt, daha sonra Gazipaşa'da meclis üyesinin düğün törenine katıldı

23 Temmuz 2017 Pazar 15:00
Baykal'dan Anamur'da mini miting
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Anamur CHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Baykal'a ziyareti esnasında 22. dönem Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk ve CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavüt de eşlik etti. Anamur'daki ziyarete çok sayıda CHP'li de katılınca ziyaret kısa sürede mini bir mitinge dönüştü. Baykal ülke meseleleri hakkında Anamurlulara konuşma yaparken, Takavüt de yaptığı açıklamada, "Anamur'u ziyaret ettik. Anamur İlçe Başkanı Ayhan Güven ve Anamur halkına bize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim" dedi. Baykal, Ercenk ve Takavüt daha sonra Gazipaşa'ya geçerek Gazipaşa Belediye Meclis Üyesi Şevket Gülcan'ın düğün törenine katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
CHPAnamurDeniz BaykalAnamur CHP İlçe Teşkilatı
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