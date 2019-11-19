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"Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder" sözüne çok sert yanıt

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti grubunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin" kaybeder sözlerine yanıt verdi. Masaya vurarak konuşan Kılıçdaroğlu'nun sözleri parti grubu tarafından uzun süre alkışlandı.

POLİTİKA 19.11.2019, 15:56
"Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder" sözüne çok sert yanıt
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PARTİSİNİN grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder" sözlerine yanıt verdi. Masaya vura vura konuşan Kılıçdaroğlu'nun sözleri salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

"HER CHP'Lİ BİR BAY KEMAL'DİR"

Salondakilerin alkışlarıyla coşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bay Kemal olmak için elin harama uzanmayacak. Bay Kemal olmak için tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyeceksin. Bay Kemal olmak için rüşvet alan adamı büyükelçi ilan etmeyeceksin. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Herkesin kimliğine, yaşam tarzına, inancına saygı gösteren bir toplum olmak zorundayız. Huzuru böyle yakalayacağız. Başörtülü iki kızımıza saldırı yapıldı. Kendilerini aradım, morallerinin bozulmamasını istedim. "Bu ülkede bu tür provokasyonlar olabilir ama asla üzülmeyin" dedim. "Moralinizi bozarsanız bunların amacına ulaştığını gösterirsiniz" dedim. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyorum.

"NEDEN GİZLİ KARARNAME ÇIKARIYORSUN?"

Türk-Katar ortaklığına devretmişler tank palet fabrikasını, kaça devrettin? Neden gizli kararname çıkarıyorsun? Sen kararnameyi gizliyorsun, demek ki bu milletten bir şeyi gizliyorsun. Özellikle benim öğrenmemi istemiyorsun. Senin boyun buna yetmez, ben her şeyi öğrenirim.

"HANGİ GEREKÇE İLE İHALE YAPMADIN?"

Bunu soracağım da daha bir protokol var. O protokolü de gizliyorlar. Tank palet dolayısıyla gizlediğin protokolü açıklayacak mısın? Bu beyler çalıştıracaklar, asker bizim, tezgâhlar bizim, fabrika bizim, orada mal üretilecek, bana satacaklar. Ben üretiyorum zaten, neden bana satıyorsun? Ben bunu soruyorum zaten. 'Kılıçdaroğlu bilmez, biz onu işletmesi için devrettik' diyor. Kaça devrettik kardeşim? Hangi gerekçeyle ihaleyi yapmadın? Sana bu yetkiyi kim verdi? Bu soruların tamamı havada.

"SEN ÜLKEYİ YÖNETEMİYORSUN"

Onlar sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu geri adım atacak! Ne Kılıçdaroğlu, ne CHP ne de 82 milyon geri adım atmayacak. Bunlar aynı zamanda Türkiye'de adaletsizliğin boyutunu gösteriyor. Devletin malının nasıl birilerine peşkeş çekildiğini gösteriyor. Kendisine şu soruyu da sordum, 'Bana bir tane ülke gösterin kendi silah fabrikasını yabancı bir ülkeye kiralasın' Var mı böyle bir örnek? Yok. Peki sen neden kiralıyorsun? Üstelik bedavaya! Sen ülkeyi yönetemiyorsun. Kendi silah fabrikasını yabancı bir ülkeye peşkeş çekenlerin bu ülkeye değil ceplerine faydası olur.

"ETTİĞİ YEMİNE BİLE SADIK KALAMADI"

Türkiye'nin şan ve şerefini korumak zorunda olan kişi koruyamadı arkadaşlar. Ettiği yemine bile sadık kalamadı. Mektubu aynen iade et dedik, etmedi. Otur iki cümle kullan, bu mektup doğru değildir de dedik, bu lafı bile kullanmadı. Mektubu alıp Trump'a takdim edeceğim dedi. Bu kadar ağır bir hakareti Türkiye Cumhuriyeti devleti yaşamamıştır.

Gitti orada S-400 pazarlığı yaptı. Arkasından mektubu takdim etti dedi. Niçin? Kendisini ikinci sınıf olarak görüyor. Aynı şeyi Mike Pence geldiğinde de yan yana oturmuştu. Oysa onun oturacağı yer cumhurbaşkanı yardımcısının karşısı. Egemenliğin eşitliği kavramına aykırı davranıyor. Ben eşit değilim, Türkiye Cumhuriyeti ve onun cumhurbaşkanı ikinci sınıftır ve ABD'nin egemenliği esastır mesajı veriyor.

İşsizlik, Saray'ın umurunda değil. Onlar sadece ve sadece laf üretiyor. Damat '2.5 milyon istihdamı hayata geçireceğiz' dedi. Bugün işsiz sayısı 8 milyonu aştı. Normal bir ülkede olsa bunu diyen kişi istifa ederdi."

#CHP Lideri #kemal kılıçdaroğlu #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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