‘Batı Alanya’yı şahlandıracağız’

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Adem Murat Yücel’in 2 milyon TL maliyetle ve 10 mahalleye hizmet verecek Güney Düğün Salonu önceki akşam görkemli bir törenle hizmete açıldı. Açılışa Başkan Yücel'in yanı sıra eşi Yıldız Yücel, MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Oğuz Öbekçi, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, ittifak ortağı Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Başkan Yücel'i salon girişinde meşaleler eşliğinde karşılayan bölge sakinleri, Yücel'e büyük ilgi gösterdi.

MUHTAR YILMAZ’DAN TEŞEKKÜR

Programda ilk konuşmayı Güney Mahallesi Muhtarı Tevfik Yılmaz yaptı. Muhtar Yılmaz, Alanya’nın kırsal mahallelerine verdiği hizmetlerden ötürü Başkan Yücel’e teşekkür etti. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ise 7 ay gibi kısa bir sürede Düğün Salonu’nu bölge halkının hizmetine açan Başkan Yücel’i tebrik etti. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ise geride kalan 5 yılda büyük projelere imza atan Başkan Yücel’i kutlayarak, “Alanya bu dönem her zamankinden daha avantajlı ve şanslı. Alanya’da Yücel, Antalya’da Menderes Türel’le hizmet kervanı devam edecek” dedi.

MERKEZDE 700 KİŞİLİK ANA SALON VAR

Açılış öncesi, Yücel'in yeni dönem projeleri sinevizyon ile gösterildi. Güney Düğün Salonu’nda 700 kişilik ana salon, muhtar odası, gelin-damat odası ve mescidin yanı sıra çocuk parkı, piknik alanları ve dinlenme mekanları yer alıyor. Güney Düğün Salonu’nun batı bölgesinde Güney, Burçaklar, Yenice, Orhan, Gözübüyük, Gümüşgöze, Karamanlar, Güzelbağ, Bayır ve Bayırkozağacı başta olmak üzere 10 mahalleye hizmet vereceği açıklandı. Başkan Yücel, Toslak ve Kestel Düğün Salonu ve Demirtaş Kültür Merkezi’nden sonra 4. düğün salonu olan Güney Düğün Salonu’nun açılışını bölge halkıyla birlikte yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

‘SİZLER İSTEDİNİZ BİZ HEMEN YAPTIK’

Başkan Yücel, “Halkımızın bizlerden en büyük taleplerinden birini daha yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz. Sizler istediniz, bizler söz verdik ve yaptık. Güney Düğün Salonu arazisini bağışlayan hayırsever Hasan Yıldırım, Ali Yıldırım ve Mehmet Hilmi Yıldırım’a yani Hüddoğlu Ailesi’ne sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Güney Hüddoğlu Düğün Salonu, Alanya’ya ve bölgeye hayırlı uğurlu olsun” dedi. Sözlerine, “Bugüne dek ne yaptıysak sizlerin sayenizde yaptık” diyerek devam eden Başkan Yücel, “Siz fedakârlık gösterdiniz, bize destek oldunuz, bize güç verdiniz, biz de Alanya’ya hizmet ettik. Bu güzel beraberlik Alanya’da 31 Mart’ta bir müjdenin habercisidir” diye konuştu.

‘NE SÖZ VERDİYSEK YERİNE GETİRDİK’

Başkan Yücel, “31 Mart’a kadar hep birlikte çalışacağız. Herkese ulaşacağız, desteğini isteyeceğiz. İnşallah sizlerin sevgisi, duaları ve destekleri ile yeniden tarih yazacağız. Biz vatandaşa ne söz verdiysek, ne dediysek yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İşte Güney’i yaptık, sırada Konaklı var. Konaklı halkımıza buradan sesleniyorum. Nasıl Güney’i yaptıysak, Konaklı Kültür Merkezi’ni de yapacağız” dedi. Bu zamana kadar yaptığı çalışmalardan da bahseden Başkan Yücel, “Biz söz vermiyoruz, biz projesini hazırladığımız, ihalesini yaptığımız, bugün yarın temelini atacağımız hizmetlerimizin sizlere müjdesini veriyoruz” diye konuştu.

‘BATI ALANYA’YI KALKINDIRACAĞIZ’

Başkan Yücel, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: “Gelecek dönemde batı bölgesini şaha kaldıracağız. Batı bölgesine ve bu bölgenin güzel insanlarına vefa borcumuz daha bitmedi. Konaklı, İncekum, Güzelbağ ve Avsallar’da projelerimizin inşaatına seçimlerden sonra hemen başlayacağız. Ardından gelecek dönem için açıkladığımız 82 proje arasında bulunan projeleri gerçeğe dönüştüreceğiz. Kırsal mahallelerimizde yerinde kalkınma projelerimizi uygulayacağız. Tarım ve hayvancılığı ücretsiz fidan ve yem gibi projelerle destekleyeceğiz. Her mahallemizi kendine özgü değerleri ile koruyup, destekleyip, kalkındıracağız. Biz doğru yoldayız, doğru işler yapıyoruz.”

CUMHUR İTTİFAKI’NA DESTEK İSTEDİ

Cumhur İttifakı ile Alanya’da bir hizmet birlikteliği yakalandığını söyleyen Başkan Yücel, “Artık ayrımız gayrımız olmadan Alanya’yı dünyada örnek gösterilen bir kent yapmak için çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP liderimiz Sayın Devlet Bahçeli her zaman Alanya’nın yanında. Alanya’nın yanında Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu var. Geçen hafta Alanya’da turizmcilerle bir araya gelen ve Alanya için ne gerekiyorsa yapacağını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy var. Alanya’ya ziyaretleriyle bizleri onurlandıran ve ‘Alanya’nın emrindeyim’ diyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu var. Şimdi önümüzde tarihi bir fırsat dönemi var. Alanya’mızın geleceğini oylayacağız. 31 Mart, Alanya için tarihinin en güçlü döneminin başlangıcı olacak. İnşallah Türkiye güçlü, Antalya güçlü, Alanya güçlü olacak. Alanya’da yaşamaktan, Alanya için çalışmaktan her zaman gurur duydum. İnşallah sizlerin desteği ile hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alanya’da Adem Murat Yücel, Antalya’da Menderes Türel diyoruz” dedi.