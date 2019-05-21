Batı Alanya ‘Adem Er’ için ayaklandı

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Batı Alanya Seçim Ofisleri Koordinasyon Sorumlusu olan Tuncay Ersoy, sosyal medya hesabında İnşaat Yüksek Mühendisi Adem Er'in yeniden belediye başkan yardımcılığına getirilmesi için kampanya başlattı. Kampanyaya destek çığ gibi büyürken, kampanyaya destek veren çok satıda vatandaş ve esnaf, Adem Er'in yeniden göreve getirilmemesinin Cumhur İttifakı Batı Alanya tabanında tepkilere yol açacağını, özelikle MHP tabanında istifalara yol açacağını ileri sürdüler.

‘GÖREVİNİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRDİ’

Tuncay Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Son zamanlarda medyada özellikle Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Adem Er'in eski görevinden alınacağı, akabinde yerine başka birinin getirileceği haberleri yayınlanmaktadır. Çok iyi bilmeliyiz ki, Adem Er, görev isteyen değil, görev verilen tecrübeli, bilgili ve onurlu bir kişiliktir. Geçmiş dönemde de görevini en iyi doğru dürüst ve başarılı bir şekilde yapmış, çok başarılı projeleri hayata geçirmiştir. Şüphe yoktur ki, bu önemli görevini daha başarılı, daha tecrübeli bir şekilde tekrar yapacaktır Allah'ın izniyle.

‘BATI ALANYA’DAN 25 BİN OY GETİRDİ’

Özellikle bir konudan bahsetmek isterim ki, seçimlerde Sayın Adem Er 25 bin gibi bir blok oyu korumuştur. Meclis üyelerimizin hepsi birbirinden değerli, güzide insanlardır. Tabii ki yenilik iyidir ama Alanya'mızın deneme yapmak için zamanı yoktur. Biz çok değerli Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel’in kararlarına saygılı olup sonuna kadar arkasındayız. Umuyorum ki çok değerli Sayın Adem Er, en kısa sürede tekrar başkan yardımcılığı görevine 5 yıl önce olduğu gibi 5 yıl sonrasında da devam edecektir. Kimsenin şüphesi olmasın. Şundan emin olun ki, Alanya ehline emanettir."

