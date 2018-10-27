'Baskılara karşı mücadeleye devam’

CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı’nın yayınladığı bayram mesajının tam metni ise şu şekilde: “29 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen, 20. yüzyılın en büyük ve en onurlu mücadelesi olan İstiklal Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasını takip eden süreçte modern Türkiye Cumhuriyeti’nin doğduğu gündür. Cumhuriyet, modernleşme devriminin özgürlükçü demokrasiye giden yoldaki en büyük adımıdır. Bu nedenle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, milletimizin Cumhuriyet’e, onun üzerinde yükseldiği temel değerlere, bu bağlamda özgürlükçü demokrasiye olan bağlılığının ve tutkusunun en güçlü şekilde ifade edildiği bayramdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet’in temel değerlerini, demokrasinin bütün kurumlarını ve kuvvetler ayrılığını baskı altına almış bir iktidara karşı, parlamenter demokrasi, insan hakları ve özgürlükler mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu mücadelenin başarıya ulaşacağına ilişkin inancımız tamdır.”