Başkanlardan Böcek'e ziyaret

Alper Kutay

AKDENİZ Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, aralarında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de bulunduğu encümen üyeleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti. Ziyarette yapılan çalışmalarla ilgili karışıklı fikir alışverişinde bulunuldu. “Bizim ayrımız gayrımız yok” diyen Başkan Böcek, ortak hedefin Antalya’ya en güzel hizmetleri sunmak olduğunu ifade etti. Başkan Böcek’e görevinde başarılar dileyen Tütüncü, bundan sonraki süreçte el ele güzel hizmetler ve çalışmalar yapma temennisinde bulundu. Tütüncü, “Akdeniz Belediyeler Birliği çatısı altında birlik ve beraberliğimizi perçinlemek, belediyelerimizin müşterek sorunlarına birlikte çözümler üretmek noktasında büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. İnşallah bundan sonra da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizin de desteklerinizle Akdeniz Belediyeler Birliği’nin ruhunu güçlendirmeye, kurumsal yapısını kuvvetlendirmeye ve sizin döneminizde başlayan belediyecilik fuarının çok daha güçlenerek yoluna devam etmesini ümit ediyoruz” dedi.

‘AMACIMIZ DAHA GÜZEL BİR ANTALYA’

Akdeniz Belediyeler Birliği olarak ilk resmi ziyaretlerini Başkan Böcek’e gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Tütüncü, “Hepimiz farklı siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanlarıyız ama asıl olan birlik ve beraberlik içinde Antalya’ya ve ilçelerine hizmet edebilmektir. Bu hizmet yolculuğunu daha önce kurmuş olduğumuz hukuklara binaen çok iyi bir biçimde sürdüreceğimize inancımız tamdır. Birlik beraberliğin yol göstericiliğinde sizlerle birlikte güzel bir çalışma dönemi diliyoruz” diye konuştu. Başkan Böcek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizlerle yıllardır gerek büyükşehir meclis üyeliğimiz gerek Konyaaltı Belediye Başkanı olduğum dönemde ağabey-kardeşçe ve aynı zamanda bir hemşeri olarak güzel projeler yaptık. Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı sürecinizde hep bize destek oldunuz. Devir teslimi de zaten birlikte yapmıştık. Akdeniz Belediyeler Birliği daha da büyüyüp gelişerek hizmete devam ediyor” dedi.

BÖCEK’TEN 19 İLÇEYE HİZMET SÖZÜ

Başkan Böcek, Antalya’nın 19 ilçesinde seçilerek göreve gelen belediye başkanları ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışma yürüteceğini de sözlerine ekleyerek, “Bizim ayrımız gayrımız yok. Hepimizin ortak arzusu Antalya için en iyisini yapmak” dedi. Ziyaretin sonunda Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, Başkan Böcek’e bir çiçek tablosu hediye ederken, Başkan Böcek de Tütüncü’ye kahve takımı hediye etti. Hakan Tütüncü ve Başkan Yücel, Böcek ziyaretinin ardından Aksu, Döşemealtı ve Muratpaşa Belediyesi’ni de ziyaret etti. Başkan Yücel, bu ziyaretlerde tüm belediye başkanlarını Alanya’ya davet etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 00:43