Başkan Yücel yarın Bahçeli ile buluşacak

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın akşam Manavgat Sueno Otel’e gelerek 20 ve 21 Nisan’da da MHP’nin 81 il, 957 ilçe ve 31 Mart’ta seçim kazanan MHP’li belediye başkanlarıyla yerel seçim analizinin yapılacağı bir toplantıya imza atacak. Toplantıya MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP’li meclis üyeleri ve MHP İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katılacaklarını söyleyen MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, “Sayın Genel Başkanımızı yeniden Antalya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Öte yandan gözler, Başkan Yücel’le baş başa görüşmesi beklenen Bahçeli’nin Alanya’ya ilişkin yapacağı açıklamalara ve vereceği mesajlara çevrildi. Alanya’ya her geldiğinde “Alanya mutlaka il olmalı” diyen Bahçeli’nin, bu arzusunu 20 Nisan’daki toplantıda yinelemesi bekleniyor.

