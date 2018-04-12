Başkan Yücel o soruya cevap veremedi

ALANYA Belediyesi haftalık Encümen Toplantısı, birim amirleri ve encümen üyelerinin katılımıyla Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında yapılan basın açıklamasına Yücel’e sorulan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sorusu damga vurdu. Çavuşoğlu, yeniden Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı seçilen Mehmet Şahin’i tebrik etmek için yaptığı ziyarette “Milletin ve devletin verdiği gücü halka karşı kullanan insanların psikolojik sorunları vardır.” demiş, bu sözlerin muhatabının da Şahin’in rakibi Mustafa Tuna’yı desteklediği iddia edilen Yücel olduğu düşünülmüştü. Bakan’ın bu sözlerini nasıl değerlendirdiği sorulan Yücel, “Bakan Bey bizim büyüğümüzdür, onun söylediklerini dikkate alırız. Vardır bir bildiği.” demekle yetindi.

‘KENDİ İMKANLARIMIZLA GEZDİK’

Muhtarlar için Makedonya’ya gezi düzenlemesi eleştiri konusu olan Yücel, “Muhtarlarımıza yıllar öncesinden bir sözüm vardı. Belediye bütçesinden bir kuruş bile harcanmadı. Ben sadece sözümü yerine getirdim. Kendi imkanlarımızla gidip geldik.” dedi. Gezi için ne kadar bütçe ayrıldığıyla ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Yücel ayrıca, yapımı tamamlanan Kapalı Salı Pazarı’nın açılışının 17 Nisan Salı günü yapılacağını belirtip tüm Alanya’yı bu açılışa katılmaya davet etti.