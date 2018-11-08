Başkan Yücel'in en yoğun günü

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği, dünyanın 10 farklı ülkesinden bilim insanlarının katıldığı ve 3 gün sürecek Uluslararası Tarım ve Hayvan Bilimleri Kongresi'nin açılış konferansına katılan Başkan Yücel, daha sonra Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nun Okul Aile Birliği tarafından tertip edilen plaket törenine katıldı. Eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Yücel, 7. Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması’nın jüri üyelerini ve sponsorları akşam yemeğinde bir araya getirdi. 3 gün sürecek etkinliği onurlandıran Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin'e, jüri üyelerine, şeflere ve tüm misafirlere destekleri için şükranlarımı sunan Başkan Yücel, aşçı kıyafeti giyerek plaket aldı.