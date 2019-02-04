Başkan Yücel filoyu genişletiyor

Alanya Belediyesi’nin araç filosunu genişletmeyi sürdüren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yeni araçları bizzat test etti.

Başkan Yücel filoyu genişletiyor
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DİREKSİYON başına “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek oturan Başkan Yücel, “Daha temiz bir Alanya için araç filomuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Sözümüz söz. Çalıştık, çalışıyoruz, daha çok çalışacağız” mesajı verdi. Dün akşam Kuzey Alanya’daki Sugözü ve Kütürüp Mahallesi sakinleriyle Keyfi Ala Restoran’da geniş katılımlı bir toplantı yapan Başkan Yücel, sorunları dinledi, talepleri not aldı. Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Geleceğin Teknoloji Yıldızları Alanya Gençlik Merkezi Müdürü ve personeli Başkan Yücel’i makamında ziyaret etti. Heyetin projelerini ilgiyle dinleyen Başkan Yücel, “Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Emre Kıldırgıcı ve personeline nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Projelerinin devamını dilerim” dedi.

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