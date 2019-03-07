Başkan Yücel'e eşinden tam destek

ALANYA'NIN Fırst Lady’si olan Yıldız Yücel, şehir merkezindeki mahalleleri ziyaret edip esnaftan ve vatandaşlardan destek istedi. Yücel ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Aile ve Sosyal Gelişim Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programına da katıldı.

‘KADINLARIN HER ZAMAN YANINDAYIZ’

Kadın haklarının konuşulduğu ve söyleşi havasında geçen toplantıda kadınların sorunlarına değinilerek dernek olarak yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Alanya genelinde kadınların eğitim, sağlık, istihdam alanlarında yapılan çalışmalar da masaya yatırıldı. Kahvaltı programına katılan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in eşi Yıldız Yücel de bundan sonraki süreçte kadınlara yönelik gerek iş yaşamında gerekse sosyal hayatta onların hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmeye dayalı çalışmaları sürdüreceklerini ve bu anlamda kadınların her zaman yanında yer aldıklarını belirtti.